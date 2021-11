Susana echó a su nieta de la casa

La diva de los teléfonos detalló cómo es la convivencia con la hija de Mercedes Sarrabayrouse en su estadía por Miami.

Susana Giménez se encuentra en instalada en Estados Unidos para participar de la nueva temporada de Por el Mundo (Telefe) conducido por Marley. La diva aprovechó un paseo por Miami para tirarle un palazo a su nieta Lucía Celasco.

Durante el recorrido en auto por Florida, en el cual viajaba junto al papá de Mirko, a la conductora le llamó la atención un cartel que decía “Rent” (se alquila). En ese instante, Susana reveló el conflicto que tiene con su nieta Lucía. “Yo no quiero que Lucía se alquile un departamento de 4000 dólares por mes, porque lo tiene que pagar ella y la socia”, comenzó diciendo la diva. Marley enseguida recordó que su nieta tiene un emprendimiento de venta de ropa.

“Quiero que se vaya de casa”, manifestó la animadora. “Le digo todos los días que se vaya y no se va. Ya me quemaron la pava francesa. ¿Viste la potencia que tiene el gas acá? En un minuto te hierve la casa. La dejaron como si fuera Buenos Aires y se quemó toda”, contó la conductora.

En la misma línea, Marley le consultó cuantas habitaciones tiene la casa que comparte con su nieta: “ Tiene dos arriba y una abajo. La de abajo tiene un sillón cama que lo abre y nunca más lo cierra, hasta el día que se va”, dijo sobre su nieta. “ No saca nada de las valijas ni cuelga la ropa”, disparó. “Encima yo soy una maniática que me pasó limpiando todo. Hoy pasé la aspiradora”, cerró Susana Giménez.

Marley estrenó una nueva temporada de Por el Mundo, con Susana Giménez como invitada estrella. Sin embargo, la primera emisión terminó con una inesperada polémica por los animales que visitaron en Miami. Desde la cuenta oficial de Telefe publicaron un mensaje sobre el tema, pero el conductor los cruzó en público y tuvieron que borrarlo.

El martes 9 de noviembre, a las 23 hs., Telefe estrenó una nueva temporada de Por el Mundo, donde Marley junto a Mirko recorrerán destinos imperdibles junto a grandes figuras invitadas. Susana Giménez, será la invitada estrella de la primera semana, que se emitirá de lunes a viernes en vivo. La diva los acompañará en su viaje por Miami para visitar los lugares emblemáticos de la ciudad.

En la primera entrega, Susana y Marley visitaron un parque donde, el mismo cartel en la entrada indica, es un lugar donde los monos viven sueltos en vida salvaje y los humanos son los encerrados. “Si, sabes que un mono no se puede tener… lamentablemente. Yo tendría, pero es un animal que sufre”, dijo la conductora. Luego sorprendió al contar que “yo tuve mono. Era chica, en Córdoba me lo robaron. Después Mercedes (su hija) tuvo un carayá que cuando se hizo grande lo tuvo que entregar”, acotó.

Qué pasó entre Marley y Telefe

Desde la cuenta oficial de Telefe en Twitter pusieron: “¡Volvieron los viajes a pura aventura! Marley y Susana Giménez recorrieron un zoológico y se encontraron con todo tipo de animales exóticos”. Este tuit genero una oleada de comentarios negativos, donde criticaban que fueran a un “zoológico “.

Sorpresivamente, al ver la cantidad de comentarios, Marley salió al cruce del mensaje emitido desde el propio canal y les aclaro: “No era un zoológico, era una selva libre donde lose enjaulados éramos nosotros”, escribió.