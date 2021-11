Susana, “casi se muere” dijo su hermano

Patricio Giménez fue uno de los invitados a PH: Podemos Hablar (Telefe) del sábado pasado. El hermano de Susana Giménez sorprendió en el programa al contar que la conductora “casi se muere” en Uruguay por la gravedad del cuadro de coronavirus que le tocó atravesar.

Al comienzo de la cuarentena, la diva y su hermano se instalaron en “La Mary”, su mansión de Punta del Este. En abril y junio, ella recibió la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid, y tres días después de la última comenzó con síntomas compatibles al virus.

“Lo del codo de Susana es un detalle al lado de que casi se muere”, confió Patricio a Andy Kusnetzoff durante el juego inicial del programa. Sorprendido, el conductor repreguntó: “¿Casi se muere con qué, con el Covid? ¿Tan grave estuvo?”. Y el cantante asintió: “Sí, aparte ella un poco lo negaba”.

Giménez reveló que fue él quien la hizo realizarse el test de coronavirus que arrojó resultado positivo. “Le dio positivo y me dijo: ‘No puede ser que yo tenga Covid, es falso positivo’”. Lue“Al otro día la vio otro médico y apareció un inhalador, que el médico en el que yo confiaba no le había dado. Entonces me dice: ‘Se me rompió el inhalador’. La escuché muy mal, la conozco y ahí le dije: ‘Te voy a mandar un especialista en inhaladores’. Le mandé una ambulancia con dos médicos”.

Según el relato de su hermana, esta situación provocó la ira de Susana, ya que la diva no se quería internar. “Llegó a decirme: ‘Pendejo de mier… te voy a cag… a trompadas’”, recordó Patricio. Y agregó una información que dejó atónitos al conductor y los otros invitados que estaban en el estudio de PH: “Si esa noche no se internaba, se moría. Porque en la casa no la pasaba”.

Impactado, Kusnetzoff resaltó que Patricio le había salvado la vida a su hermana con su accionar y el artista, entre risas, expresó: “Lo entendió después, estuve como 10 días que nos mensajeábamos despacito”.

go, el participanEn torno a cómo transitó la enfermedad, Giménez afirmó que la diva “lo pasó muy mal” y que no recuerda bien el episodio de la ambulancia porque tenía mucha fiebre. Y admitió: “Yo estoy muy contento de en ese momento haber hecho eso. Más allá del enojo, hice lo que tenía que hacer”.

Sin embargo, a pesar de la tensión entre los hermanos por ese episodio, Patricio destacó que la experiencia de vivir junto a la conductora en Uruguay facilitó un acercamiento entre ellos.

"Susana me dijo: 'Vamos a Uruguay', yo siempre soñé con vivir allá de más grande y esta pandemia es como que nos aceleró todo. Yo me la cargué a Rumba, ella a Rita (sus perros) y nos fuimos", contó. Y sumó conmovido: "La verdad es que compartimos muchísimo tiempo y muchísimas cosas muy fuertes".