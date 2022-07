Su novio le robó, la abusó, la encerró, intentó matarla y no va preso

Una sanjuanina denunció dos veces a su novio por haberla golpeado y encerrado. La última vez, casi la mata y la abusó delante de sus hijos. Hasta le había robado la plata de la asignación y su mamá lo defendía. Lo condenaron, peor no pasará por el penal.

Una sanjuanina sufrió dos terribles episodios de violencia y hasta de privación de la libertad y abuso sexual delante de sus propios hijos. Todo en manos de su novio. A pesar de que lo denunció, el hombre no irá preso porque la condena que le impusieron es condicional.

Todo comenzó cuando el pasado 14 de noviembre la víctima estaba en la casa de su abuela con sus hijos menores. Instantes después, llegó Axel Javier Arroyo Castro a los fines de hacer efectivo el régimen de comunicación con sus hijos. En un momento determinado, la denunciante fue al baño y cuando volvió comenzó a discutir con el denunciado. La denunciante le expresó: “deja de secarme la mente y andate”, acto seguido el denunciado se retiró.

En ese momento, la mujer llamo a un Remis para irse a la casa de su madre, abrió su mochila y saco su billetera. Ahí y pudo advertir que el denunciado le había sustraído todo el dinero de las asignaciones que había cobrado unos $18.000,00.

La mujer se comunicó con la madre de su ex por WhatsApp y le dijo: “mire doña, ahí voy para su casa, vino Axel y me llevó la plata de la asignación, dígale por favor que me la devuelva, yo no quiero tener problemas. Que se la dé a usted así me la devuelve”.

Cuando llegó habló a la madre de Axel para que le devuelva la plata y ella le dijo: “con quien has estado vos, Axel te hace esas cosas porque vos has estado con otro pibe”. Ella le contesto “mire yo no he estado con nadie, no quiero problemas, solo que me devuelva la plata”. En eso también salió Axel y le devolvió solo $9.000 pesos, y dice “solo había eso”, luego la víctima se subió al Remis y se retiró del mencionado lugar.

Posteriormente, a las 16:30 hs, cuando la víctima regresó a su casa, llegó Axel en moto. La denunciante no quería entrar a su vivienda, y él le decía “entrá y hace dormir al niño”. En eso la damnificada continúa hablando con su vecina llamada Mariana, y cuando le dio la espalda, Arroyo aprovechó para tomarla con fuerza del cabello y la arrastró hacía el interior de la vivienda. La encerró cerró en la puerta con un candado y le dijo que hiciera dormir a los niños.

Ella hizo dormir a los niños y el denunciado primeramente comenzó a agredirla verbalmente, luego a propinarle golpes con un palo de escoba en la espalda, en los brazos, en las piernas mientras le expresaba: “cuando me estabas gorreando no te dolía”.

Luego, le propina un golpe en la cabeza con el palo, y la víctima comienza a sangrar, la denunciante se desvaneció, y el denunciado empezó a darle cachetadas en la cara, le decía “que te haces la desmayada”. Acto seguido le dice: “abri tu facebook en mi celular, dale que lo quiero ver”.

La denunciante no reaccionaba, se quería acostar y él le hizo sacar la ropa ya que estaba toda sucia por lo que la había arrastrado por el suelo. La damnificada comenzó a decirle que la dejara salir, porque la había encerrado con candado en el dormitorio. Ante la negativa del agresor y como consecuencia de los golpes y el dolor, la denunciante se acostó hasta las 19:30 luego se despertó porque su hijo de 2 años le pedía leche.

La denunciante manifestó que no tenía encendedor para encender la cocina, y que le fuera pedir uno a su vecina Mariana ya que el denunciado no la dejaba salir del dormitorio, la denunciante se levantó como para hacerle la leche a su hijo, aprovechó para escapar casi desnuda y salir corriendo, dejando a sus hijos con Axel. Corrió hacia una garita policial que se encuentra cerca de su casa, pidiendo auxilio a quien se encontraba allí.

El segundo hecho

Ahora bien, en fecha 29 de junio en horas de la noche, Arroyo se encontraba en el patio del domicilio de la denunciante, se encontraba con amigos consumiendo drogas y bebiendo alcohol. En un momento dado Arroyo le entrega dinero a la denunciante, y Molina lo deja en su billetera arriba de la mesa, seguidamente el dinero desaparece. A raíz de esto siendo las 23:30 horas Arroyo cerró las puertas con pasador y quedaron todos adentro de la casa, luego metió a la denunciante y a sus hijos a la habitación y cerró la puerta con pasador.

Al día siguiente en horas de la mañana Axel comenzó a reclamare a la víctima el dinero, y en ese momento le muerde la mejilla izquierda, y le impide llevar a su hijo a la escuela, por ningún motivo la deja salir. La mujer intentaba salir con la excusa de ir al baño pero Arroyo no la dejaba, la tiraba a la cama y cerraba la puerta de la habitación.

En todo momento el denunciado se quedó en la cocina, y por más que Molina gritara nadie la iba a escuchar porque había música con volumen alto. Siendo alrededor de las 19:00 horas, mientras se encontraban en la habitación discutiendo, en presencia de los menores, el denunciado comenzó a golpear a la denunciante con cachetadas en la cara, le pegaba en las orejas, le colocaba su mano en la boca y nariz para asfixiarla. Luego la tiró sobre la cama; se le subió arriba y le colocó una colcha para que no pudiera respirar, y la ahorco.

La denunciante forcejeaba e intentaba sacárselo de encima, mientras sus tres hijos de 5,3 y 1 año de edad, se encontraban al costado de la cama, llorando. Seguidamente Arroyo comenzó a ahorcar con ambas manos a la denunciante, y le manifestó “vas a salir de aquí, pero muerta“.

Según las funtes, Axel se encontraba ebrio y drogado, y comenzó una discusión por celos, manifestándole a la denunciante que si le gustaba estar con otros hombres, primero iba a estar con él, que iban a tener raciones sexuales delante de los niños.

La mujer se negó y Arroyo le rompió una remera manga corta tipo top color negro que tenía puesto. La mujer estaba sin corpiño y sus hijos observaron todo. Luego Arroyo quería bajarle la calza pero la denunciante logró evitarlo, él decía a viva voz “te voy a matar y después me voy a matar yo”; le agarró ambos pechos con fuerza, se los apretó y pellizco, luego le mordió el pezón izquierdo y le propinó una patada en la vagina.

La denunciante se desmayó, después se despertó y estaba mareada, se encontraba su hijo de 3 años de edad a su lado quien le decía “¿mamá estas muerta?” y en ese instante Arroyo agarró una botella de cerveza que estaba a un costado de la cama, la rompió, provocando que saltaran vidrios y le provocó cortes en la muñeca izquierda. Posteriormente, el denunciado levantó a la víctima de la cama tomándola del cabello, y comenzó a levantar los colchones buscando el dinero.

Acto seguido se calmó porque se sentía mal, e inmediatamente la denunciante aprovechó para sacar el pasador de la puerta principal del domicilio y salió corriendo a la calle, se encontraba sin remera como él la había dejado, gritó, pero apareció el denunciado y volvió a atraparla, la arrastro de los pelos hasta la casa. En ese momento salieron unos vecinos, y ellos llamaron a la policía.

Este martes se hizo lugar a un juicio abreviado y se condeno al violento a sufrir la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional (no irá preso) por resultar autor penalmente responsable del delito de Hurto Simple; Privación Ilegítima de la Libertad (dos hechos); Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo (dos hechos); Abuso Sexual Simple y Amenazas, en perjuicio de, todo ello en Concurso Real y en calidad de Autor.

Además, se dispuso que durante el término de tres años, el condenado cumpla reglas de conducta como: Constituir domicilio real y someterse al cuidado del patronato correspondiente; prohibición de acercamiento a la víctima, al domicilio, como a los lugares que concurran, a una distancia no menor a 500 metros. Prohibir cualquier tipo de acto molesto y/o turbatorio con relación a la víctima por cualquier medio, (esto es redes sociales, telefonía fija, móvil, por si o por interpósita persona).