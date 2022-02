Stefi Roitman aclaró los rumores de la mala relación con su suegra

La actriz fue consultada sobre las versiones que señalan el malestar entre ella y la mamá de su esposo Ricky Montaner.

A poco de cumplir un mes de casados, Stefi Roitman y Ricky Montaner tuvieron que enfrentar un nuevo escándalo.

Es que muchos medios señalaron que existía una mala relación entre la influencer argentina y Marlene Rodríguez, la madre de su esposo.

Sin embargo, y cansada de las especulaciones, Stefi aclaró los tantos y habló del supuesto conflicto con su suegra.

Como invitada en Perros de la calle (Urbana Play), no dejó dudas de que está todo más que bien con la matriarca del clan Montaner.

“La gente debe estar harta de leer tanta falacia porque se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, aseguró la actriz.

Además, apuntó contra los medios que compartieron estas versiones: “Entonces que digan lo que digan, pero llega un punto que nos llegan cosas de diarios serios. ¿Lo último que no podía creer? Lo que leí hoy sobre un tuit que escribí y que fue dirigido a mi suegra. ¡Siguen con eso!”.

Por supuesto, en el programa radial quisieron saber cómo eran recibidas las fake news dentro de la familia Montaner.

“Nos reíamos de lo que se dice, pero ahora ya no lo hablamos. Yo me contengo, pero me encantaría responder todo. Al principio me afectaba, pero ahora ya no porque entiendo que es mentira”, explicó Stefi.