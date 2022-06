Stand Up para todos los gustos

En el marco del ciclo ComedianTes en el Espacio Teatral Tes, actuarán Sergio Meli, Cari Moyano y Norma Porres.

Mañana continúa el ciclo de Stand Up “COMEDIANTeS” en el Espacio Teatral Títeres en Serio (Juan B Justo sur 335) desde las 20 hs. En esta oportunidad participan Sergio Meli, Norma Porres y Cari Moyano. Será la segunda fecha de un ciclo de comediantes rotativos que promete continuar todos los meses

La obra tiene lenguaje adulto y se sugiere para mayores de 16 años. Las entradas cuestan 600 pesos.

Un género que busca instalarse

“Cada comediante habla de acuerdo a su historia, vivencias y miradas del mundo. Hay para todos los gustos, estoy muy contenta y esperamos que el público acompañe, queremos instalar este género con esta propuesta para gente que tenga ganas de reírse un rato”, destaca Cari Moyano.

Un profe que se animó a hacer reír

“Desde el año 2014 me dedico a la comedia, hice un curso ese año y debuté en el viejo bar Mongo Aurelio, que es el lugar donde nació el stand UP sanjuanino”, cuenta Sergio Meli.

“Allí conocí gente de las mas variadas actividades que se prendieron en esta aventura de hacer reír. Entre ellos el periodista Alejandro Flores o al músico, cantante y empresario Luis Chichón Hernandez, a Liliana Orelo profesora de teatro, gran persona y compañera, que falleció el año pasado y otros comediantes con los que hoy nos une una gran amistad, y que también hicieron el curso de stand UP con Federico Marzano, un artista oriundo de la provincia de Buenos Aires que vive en Mendoza”, agrega Melli.

“Debo confesar que mi objetivo era mejorar la performance de mis clases, ya que por entonces yo era profesor en un secundario para adultos. Sin embargo, Federico me hizo subir al escenario, lo sigo haciendo hasta hoy, con muchas interrupciones y muy de vez en cuando”, finaliza.

Una maestra copada

Por su parte, Norma Porres es maestra jardinera jubilada. “Desde siempre me gustó ponerle un toque cómico a la vida, era la cuentista en la escuela con mis colegas, y ya jubilada decidí hacer un curso con mi querido profe Ale Flores. Me copó la experiencia y comencé a escribir mis propios monólogos”, indica.

“Me di cuenta que la vida es mejor con un toque de humor, como la cuarentena y mi angustia de ser internada y mis miedos al COVID, a la muerte o a dormir boca abajo con mi marido al lado. Y así de muchas cosas más. Soy mamá , abuela y la loquita de la familia”, destaca Norma.