Sportivo y sus necesidades juegan en Bolívar

El Puyutano tiene un duro compromiso de visitante. Debe sumar lo más posible porque el descenso lo acecha. Desde las 15.30 visita a Ciudad, por la fecha 22 de la Zona A del certamen.

No levanta y tiene que hacerlo. Desamparados está en zona de descenso y está obligado a empezar a sumar puntos gordos porque arranca el tramo final del campeonato.

Si bien desde la llegada del nuevo entrenador, Ricardo Dillon, el Víbora no ha perdido mucho, tampoco ha ganado lo suficiente como para subir en la tabla. Por eso sigue en el fondo de la tabla en zona de descenso, que es lo que preocupa a sus hinchas.

En la tarde de este sábado, tiene una buena chance de dar un certero golpe. Desde las 15.30, visita a Ciudad de Bolívar, por la fecha 22 de la Zona A del Federal.

El conjunto sanjuanino viene de igualar 1 a 1 ante Sansinena en el San Juan del Bicentenario. El conjunto Albiverde tendrá algunas bajas que el DT debe terminar de definir, respecto a sus reemplazantes.

Emanuel Décimo llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de sanción. Además, el volante Pablo Jofré y el delantero Nahuel Velázquez se encuentran contracturados.

Por su parte, Agustín Neyra sufrió un golpe, pero confían que podrá estar desde el arranque.

Javier Pereyra reemplazará a Décimo, Rodrigo Brandán lo hará por Jofré y Santiago Ceballos ingresa por Velázquez. El once será con Jairo Díaz; Agustín Neyra, Pfund, Callejas y Lucas Ceballos; Brandán, Pereyra, Quiroga y Garrido; S. Ceballos y Bruno Rodríguez.