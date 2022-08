Sostenida demanda de préstamos en la CAS

Se mantiene en los mismos niveles de prepandemia. Los más solicitados son de las líneas de remodelación- refacción y rodados.

Los préstamos que ofrece la Caja de Acción Social (CAS) de la provincia continúan mostrando una sostenida demanda por parte de los empleados de la administración pública hacia los que están destinados.

Así lo expresó la Gerente de Préstamos de la entidad, Andrea Granado, en su visita al programa Lo que Pasa de Zonda TV.

“Hay mucha demanda y lo sorprendente es que se da en todas las líneas”, que son cuatro: Personal, remodelación-refacción, rodados y asistencia, expresó y aseguró que las más solicitadas son la refacción y remodelación de viviendas, lo mismo que la de rodados para adquirir motos y bicicletas.

Confió que en el primero de los casos se apunta principalmente al tema de seguridad por lo que se destinan para cierres perimetrales, portones o rejas y en el segundo, a pesar de que aún no tiene un año de vigencia ya que se lanzó en octubre del año pasado, es porque la gente busca economizar en transporte.

Desde el 1 de agosto se han modificado los montos y por ende las tasas de interés de las cuatro líneas de préstamos que ofrece la CAS, aún así se mantienen los niveles de otorgamiento de antes de la pandemia del Covid -19.

Esto es porque “son tasas muy bajas teniendo en cuenta lo que una entidad financiera puede ofrecer. Lo otro destacable es que en las entidades financieras tienen un costo financiero anual del 80% aproximadamente”, indicó Granado.

Contó además que para las líneas más requeridas “tenemos un listado de proveedores y hay dos opciones: se puede otorgar el 100% del monto o el 70% a la casa proveedora y un 30% a la persona que lo solicita. Conlleva la ventaja que ese 30% en efectivo el solicitante lo puede utilizar para los fletes o los gastos menores de la construcción. Y en el caso de los rodados para los costos de patentes, chalecos o casco.

Otra ventaja es que “en la Caja de Acción Social cuando alguien va a adquirir por primera vez el crédito se cobra por única vez un gasto administrativo de $2.000 para las tres primeras líneas y de $1.500 para la asistencial”.Para éstas no hace falta pedir turno y solamente tienen que dirigirse a la gerencia de préstamos donde hay una mesa para asesorar. Los que viven en departamentos alejados tampoco deben sacar turno. Los requisitos básicos para el solicitante y garante son fotocopia de DNI, el recibo de sueldo expedido por la página de Ciudadano Digital y la constancia de CBU expedida por home banking o la entidad bancaria que tenga el solicitante, nunca por el cajero porque esa constancia no tiene la identificación de la persona.

Los turnos pueden ser sacados por la página de la Caja www.cas.gob.ar o también en la gerencia de calle Mendoza personalmente en una terminal de autogestión, también en una línea de WhatsApp para hacer consultas y los teléfonos fijos.

Los montos

1.-

Personal:

Hasta $ 220.000.- y se podrá cancelar en 24 cuotas y con un interés del 56%.

2.-

Remodelación-refacción:

Hasta $500.000 y se podrá cancelar en 48 cuotas con un interés del 44,70%.

3.-

Rodados:

Hasta $ 280.000.- y se podrá cancelar hasta en 48 cuotas con un interés del 44,70%.

4.-

Asistencia:

Hasta $ 100.000.- y se podrá cancelar en 24 cuotas con un interés del 38%.