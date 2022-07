“Soplador de estrellas” de la mano de la Camerata SJ

El musical infantil subirá a escena hoy, a las 16.30. El costo de la entrada es de 300 pesos.

La Camerata SJ presenta “El soplador de estrellas”, una propuesta para que la familia se divierta en estas vacaciones de invierno. La función será esta tarde a las 16:30, en el Auditorio Juan Victoria.

La obra cuenta con una puesta que, con baile, música y actuaciones divertidas, se le enseña al público que se pueden cumplir los deseos pero “sin soplar”.

El argumento se centra en el maestro Bornolio, un científico que vive en la terraza de un edificio de 11 pisos, donde todas las mañanas se la pasa durmiendo porque por las noches trabaja soplando estrellas con el Estelaeróforo Retráctil que había creado y servía para apagar las estrellas.

Un día, el maestro Bornolio empezó a solicitar a un ayudante para que mirara hacia abajo cuando el maestro mirara hacia arriba.

Es allí donde llega Cibelina una muchacha que le encanta el cielo y es muy apasionada para llenar de color la vida del solitario maestro.

Cuando Cibelina se entera que el maestro Bornolio apagaba las estrellas para pedir deseos para el bien de la humanidad, para que se acabe la pobreza, la contaminación entre otros; ella hace de todo para que el maestro ya no siga apagándolas, porque los problemas no se solucionaban de esa manera. Cibelina decide abandonarlo porque no podía ya ser partícipe del delito que cometía con las estrellas.

La obra de Ricardo Talento, contará con la música de Enzo Pérez interpretada por La Camerata SJ. Ana Paula Torres y Juanse Arano serán los protagonistas de esta historia que atrapa a toda la familia.

Para agendar

La entrada cuesta 300 pesos y se puede adquirir en tuentrada.com o en la boletería del Auditorio.