“Son de manual”: la esposa de Aranda se defiende tras un escándalo en las redes

Una página de Facebook divulgó una supuesta pelea entre el exintendente de la Capital y su esposa, donde lo acusan de haberle dado Me Gusta a la foto de una influencer.

Se picó en las redes. Una página de Facebook divulgó un dato personal, sobre una posible discusión de pareja entre Alejandra Cáneva, y su esposo, Franco Aranda, el exintendnete de la Capital. Cáneva no dudo en compartir ella misma la información y dio a entender que se trata de una mala jugada,

“El ex intendente le tiró un “guiño” a Majo Martino en redes. En los últimos días se filtró la captura de una sugerente foto de la mediática vinculada a Tinelli, donde Franco Aranda no dudó en darle un corazón. A su esposa no le gustó para nada y se habla de una fuerte discusión que Alejandra Caneva le habría hecho a Aranda, ¿Qué crees que le habrá dicho?”, decía la publicación de Facebook, que Cáneva compartió.

“Que payasos! , pensé que podían competir con alguna propuesta política para mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos, pero bueno es lo que hay…. Son de manua”, escribió Cáneva.