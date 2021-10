«Somos una entidad gremial empresaria»

Lo afirmó el presidente de CARPEM, Sergio Vallejos, en el programa Hablemos en Serio que conduce Roly Olivera. Destacó el trabajo que se viene haciendo en defensa de los proveedores mineros y energéticos.CARPEM, cámara de proveedores mineros y energéticos que lidera, que lidera Sergio Vallejos, hace unos días hizo un banderazo que terminó en el camino de ingreso de la Mina de Veladero, en reclamo por una mayor participación de los sanjuaninos en trabajos que se generan en el emprendimiento minero.

El dirigente, estuvo en Zonda TV, en el Programa Hablemos en Serio, que conduce Roly Olivera donde hizo un análisis de lo ocurrido y también del trabajo que vienen desarrollando en defensa de los proveedores y el compre local.

Ante el planteo de que manifestaciones como el banderazo, perjudican a la hora de la decisión de los inversores de poner capitales en el país y en especial en San Juan, Vallejos sostuvo que «hace seis meses le venimos demostrando a las autoridades, a las mineras y a los proveedores lo que está pasando». En ese sentido aclaró que «nosotros aprendimos, somos una generación joven de empresarios que vienen con un proyecto superador».

Agregó que «hace seis meses venimos hablando con Barrick. El banderazo lo detonó la entrega de un contrato a una empresa peruana, que hace los estudios de topografía y la que hace los estudios de calidad lo hace una empresa santafesina. ¿Te parece que los santafesinos nos van a venir a enseñar a hacer estudios de suelo en la cordillera? o ¿crees que los sanjuaninos le podemos enseñar a sembrar soja a los santafesinos?»

Agregó que «tenes que preguntar a los presidentes de otras cámaras que no están en sintonía con nosotros y que nos acusan de que este no era el momento porque es un momento político, de cuanto es el contrato anual que tienen con Barrick».

Explicó que «al principio nos unía la pasión por trabajar en la minería, y ahora hemos dado con la creación de CARPEM un paso adelante porque nos unen los mismos principios».

El dirigente manifestó que en el banderazo, «cuando pasamos por Angualasto, la gente nos decía no tengo nada, nunca trabaje en la minería, la gente hizo el banderazo». Vallejos agregó que «nos paramos en la puerta del municipio y el intendente no salió, pasamos por la puerta de Barrick, la empresa estaba cerrada, en José María nos recibió una señorita. Con todo esto qué hago, que quedo conque la gente de Iglesia tiene que seguir sin trabajo?¿CARPEM qué hace, pasa por la ruta por Angualasto, sube por la ruta y no le da trabajo a nadie? Creo que somos algo más que un grupo de gente que está buscando trabajo, creo que hay mucha humanidad y muchas ganas de hacer bien las cosas».

Vallejos, al cuestionar las condiciones de pobreza que se viven en la zona de influencia del proyecto minero afirmó que «te parece que este pueblo que está parado encima del oro, tenga como 15 merenderos».

Agregó que la defensa que hacen como Cámara «la decidimos como sanjuaninos y no respondemos a ningún poder político, somos una cámara totalmente independiente». Remarcó que «cuando quisimos ir a las elecciones en CASEMI- Cámara de Servicios Mineros- nos quisieron digital el presidente». Al profundizar en sus conceptos, Vallejos remarcó que en CARPEM «todos trabajamos en minería y mostramos nuestros números».

Agregó que «Barrick dice que se gastó 10 millones de dólares en la comunidad, 1000 millones de pesos. Si esto hubiera sido, sería Dubai».

Sergio Vallejos remarca que «en minería, la licencia social es todo, no podemos permitir una minería que pase por arriba de San Juan. En todos estos años, Barrick mantuvo a su cliente más importante YPF, y en todos estos años que hizo la petrolera por Iglesia. Este tipo de cosas se tiene que hablar con los intendentes, que viven todo el año en campaña».

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!