Solorza, el quinto piloto argentino

El piloto de Cinco Saltos, Campeón 2018 del Superbike Argentino, será compañero de equipo de Ribodino en el Team Pedercini.

En las últimas horas se confirmó que Marco Solorza, Campeón 2018 del Superbike Argentino, competirá en el Gran Premio de Argentina de WorldSBK el próximo 17 de octubre en San Juan Villicum.

El piloto de Cinco Saltos correrá para el Team Pedercini, ocupando la plaza del belga Loris Cresson, que se perderá esta fecha por una lesión en la carrera de Portugal del fin de semana pasado. De esta manera serán dos argentinos en la escuadra de Lucio Pedercini que también confirmó a principios de esta semana la participación de Luciano Ribodino. De esta forma, serán tres argentinos en la clase mayor (WorldSBK): Leandro “Tati” Mercado, Marco Solorza y Luciano Ribodino.

“Estoy muy contento. Hace varios años que quería correr en el mundial. Si bien no estoy en el mejor nivel mío, voy con muchas ganas. Agradecer a toda mi familia, al equipo y a los que me apoyan. Lo bueno es que voy a llevar a mi mecánico “Zequi” Martínez, así que a aprovechar la oportunidad que me dio el equipo” contó Marco Solorza.

CRONOGRAMA

VIERNES:

10:30 y 11:15 WorldSBK – FP1

11:25 y 12:10 WorldSSP – FP1

15:00 y 15:45 WorldSBK – FP2

16:00 y 16:45 WorldSSP – FP2

SÁBADO

10:00 y 10:30 WorldSBK – FP3

11:25 y 11:45 WorldSSP – Superpole

12:10 y 12:25 WorldSBK – Superpole

13:30 WorldSSP – Carrera

15:00 WorldSBK – Carrera 1

DOMINGO

10:00 y 10:15 WorldSBK – WUP

10:25 y 10:40 WorldSSP – WUP

12:00 WorldSBK – Carrera Superpole

13:30 WorldSSP – Carrera 2

15:00 WorldSBK – Carrera 2