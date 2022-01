Solo te pido el ascenso

Gustavo Pereyra fue una de las figuras en el partido de ida por semifinales de la zona de Cuyo ante EFI de San Luis. Luego del glorioso momento del domingo contó como está en lo personal y la fortaleza grupal para buscar el gran objetivo.

Cuando el partido terminó el domingo los jugadores de Alianza se abrazaron. Se unieron en un ramillete para celebrar la victoria y para ilusionarse un poco más.

En la platea Don Osvaldo, un ochentoso hincha de los tiempos de Atlético Juventud, se abrazó con su nieto Rodolfo de apenas 24 años para celebrar el triunfo.

Son dos momentos sublimes de un domingo que para el equipo de Santa Lucía es lo mismo que la gloria. Dentro y fuera de la cancha.

Porque los jugadores de este equipo buscan su propia revancha y eso se llama final.

Y en la tribuna abuelo y nieto quieren escribir una historia única de felicidad con el club de sus amores.

Para hacer realidad el sueño de todos hay protagonistas, hay soñadores pero sobre todo goleadores, que es lo que se requiere para este momento.

Uno de ellos es Gustavo Pereyra. El Gatito, que se inició futbolisticamente en el Barrio Cabot, con Árbol Verde y con un paso sin pena ni gloria por Desamparados por el Federal A, es uno de los abanderados de este grupo que solo piensa en el objetivo aunque no lo nombre.

“Jaja, no por cábala no se dice esa palabra. Todos sabemos de que se trata, pero también sabemos que nos falta y que aún no hemos ganado nada. Hemos dado un paso importante y faltan tres para llegar”, cuenta por teléfono y desde su casa en el día de descanso que Gustavo aprovechó para compartir con la familia.

El domingo ante EFI se lo vio activo. Tomó el control del partido desde el manejo. No solo estuvo arriba sino que bajó para buscar la pelota para ser el nexo con los delanteros.

“Luis (Pallaroni, el técnico) nos pide sacrificio a todos. Eso es lo primordial, pero también buscar el juego. Si ustedes vieron el gol mío fue una seguidilla de toques y de juego que en la semana lo buscamos. A veces se da, a veces no. Pero lo esencial es buscar el arco rival con varias opciones y no con pelotazos” explica Gustavo quien anotó el tercero de los cuatro goles marcados a los puntanos.

Alianza sin dudas es el equipo mas regulares en los dos últimos años, no solo a nivel del Torneo Regional Amateur, porque en la edición anterior se quedó en semifinales.

Sino también en el ámbito local donde marcaron la pauta en lo que jugaron.

“El grupo está fuerte, nos conocemos. Nos hablamos y estamos todos detrás de lo mismo. No hay estrellas en este equipo, porque todos somos importantes, desde el arquero hasta el jugador que se quedó fuera de la concentración. Creo que es el mejor grupo en el que estuve y además vemos a los dirigentes alineados y eso es fundamental”, remarcó el líder de un equipo que en este Torneo solo perdió un solo partido.

Con la ventaja de 4 goles la final parece estar al alcance de la mano, pero Gustavo es respetuoso y lo expresa.

“Nos faltan 90 minutos. Es un rival de cuidado al que nos costó entrarle. Pero nuestra virtud fue no perder la paciencia”

Gustavo sueña, como sus compañeros con el objetivo aunque, él ni sus compañeros quieran mencionarlo.