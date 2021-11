El diputado nacional por Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo evaluó la realidad del país de cara a las próximas elecciones. Indicó que hay que modernizar la legislación laboral y sobre todo modificar los impuestos.

De visita en SJ, el presidente de la UCR y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo estuvo en el programa Hablemos en Serio conducido por el periodista Roly Olivera, en las últimas semanas previas a las elecciones. Realizó un análisis de la realidad del país y propuso como medidas a implementar de manera urgente una modernización laboral y una reforma impositiva. Además sostuvo que “solo se puede crecer si hay un alto nivel de consenso sobre las reformas que hay que hacer” y criticó la visión del kirchnerismo.

Además se mostró optimista en cuanto al resultado de las próximas elecciones, sobre todo en cuanto a sumar más provincias como SJ a los triunfos obtenidos en las PASO.

“Para sacar la gente de la pobreza no podemos hacer otra cosa más que crecer. Pero para ello hay que hacer una modernización de legislación laboral y un cambio de la estructura impositiva. No se puede tener 160 y pico de impuestos y solo 4 explican la recaudación, el resto son per jodere”, indicó Cornejo.

“Necesitamos una relación fiscal entre Nación y provincias que incentive al sector privado”, indicó el radical. Y en este sentido insistió en que “no hay otra forma de hacer esas modificaciones que no sea con un gran acuerdo nacional, no hay otra chance”.

Recuperar la economía

Para Cornejo es importante para el país “reconciliarse” con el campo. “La principal renta de la Argentina es el campo y es privado y ahí esta el primer punto del conflicto. Se debe hacer un alianza con el campo más allá de la mezquindad con algún dirigente. Del campo le quedan muchos más recursos al estado”, opinó. Además resaltó que las “economías regionales tienen mucho para dar. Mendoza y San Juan podrían exportar mucho más vino. Con otra orientación del país, nosotros podríamos ampliar mucho la matriz productiva, lo que hacemos bien, hacerlo mejor y con mayor cantidad”.

“El día que estabilicemos la macroeconomía y estemos en cosas sensatas y prácticas van a ver como aumentamos la exportación de vinos y no vamos a tener problemas de sobre stock”, recalcó. “La forma más limpia de atacar el sobre stock de vinos es exportar cada vez más y todas esas cosas las podremos hace si tuviéramos una super macroeconomía”, puntualizó.

“Con esquemas más prácticos se puede organizar bien la economía argentina. Desafío a que miremos afuera, los líderes tenemos que estar informados y mirar. Pero cuando le hablamos al ciudadano común debemos hacerlo de frente. Hay solo 6 países que tiene inflación, de más de 90. Algo estamos haciendo mal que se puede hacer bien. Yo no se lo atribuyo culturalmente al tema, pero acá hay una organización de la economía del estado que lo está haciendo mal”, aseguró el dirigente de Juntos por el Cambio.

“Yo soy súper optimista de que si tuviéramos 3 ó 4 medidas sensatas, vas a ver que en el 2023 con 4 ó 5 cosas vamos a empezar a andar y después hay que seguir haciendo cosas”, opinó. “Necesitamos por lo menos 10 años de un crecimiento de 3,5 y 4% seguidos. No lo hace un solo gobierno”, dijo. Remarcó que la recuperación del país “va a depender de la conducta personal de Cristina y en parte de Alberto”. “Yo insisto es que no hay que seguir atando con alambre, creando nuevos impuestos o dólares de todo tipo. Tiene que sincerarse, y esa sensatez depende mucho de ellos. Tienen todas las herramientas”, recalcó.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!