El intendente ya envió el proyecto del Concejo Deliberante y será tratado este jueves, pero asegura que, aunque lo aprobaran, no va a promulgar una ordenanza que no tiene consenso. También dijo que piensa en pedirle a las proteccionistas que se hagan cargo del refugio.

Por Lucas Laciar Acerca de

Últimas entradas Últimas entradas de Lucas Laciar ( ver todo Con la lupa en los agravantes, juzgan al hijo del federal asesinado - 27 abril, 2022

Soler aclara que da marcha atrás con el sacrificio de perros: “No hay unanimidad” - 27 abril, 2022

Proteccionistas proponen hacerse cargo del refugio de Ullum - 27 abril, 2022

Este fin de semana se conoció que Leopoldo Soler, intendente de Ullum, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para la creación de un refugio de animales peligrosos que se encuentren en la vía pública. Propuso que se cree un refugio para la protección animal, vacunación, esterilización, castración y puesta en adopción. Pero hay un punto que generó polémica. Es que, si los perros no son adoptados tras un tiempo que, en principio sería de 6 meses, serían “dormidos”. Tras la polémica el intendente ratifica que da marcha atrás con este punto a pesar de que el proyecto será tratado mañana. Asegura que no va a promulgar una ordenanza que no tiene consenso.

“El proyecto de la eutanasia no va más porque no conseguí el consenso que yo creí que iba a tener”, asevera Soler.

Este jueves 28 la ordenanza que impulsó el mandatario llegará el Concejo Deliberante. Eso despertó la bronca de las proteccionistas que, tras las versiones de que el intendente daba marcha atrás con el sacrificio animal, ofrecieron hacerse cargo del refugio que debe construir Ambiente. Tras enterarse que el proyecto se tratará, anunciaron que iniciarán acciones legales y mañana harán una caravana hasta Ullum para manifestarse en contra.

Leer más: ¿Qué dice la ley sobre la eutanasia animal en San Juan?

Consultado por este medio sobre este presunto cambio en la marcha atrás, Soler explica: “No estoy queriendo matar a ningún perro. La eutanasia animal es el cierre del ciclo para un perro no domesticado, que es violento y que no es adoptado. Pero además de eso, es claro que no hay unanimidad. Yo no voy promulgar una ordenanza en el sentido que la he presentado, si no tengo el consenso absoluto en el Consejo Deliberante”.

En este marco, el jefe comunal explica que “para terminar con esta polémica, cuando vuelva a la provincia (está en Chile y lo estará este jueves también), voy a empezar a gestionar para ver de qué manera obtenemos los medios o a alguien, que pueda hacerse cargo de los animales, sin necesidad de practicar eutanasia”.

“Lo que sí, tenemos que buscar a futuro es la resolución del problema. Muchos hablan de la castración, nosotros estamos castrando a diestra y siniestra y el problema sigue. Gracias a Dios en Ullum es preventivo, no hemos tenido todavía que lamentar muertes”. Leopoldo Soler.

El proyecto de la discordia será tratado este jueves a las 9 en el Concejo Deliberante. Soler aclaró que es ámbito del presidente del legislativo municipal, pero adelantó que “ingresa el proyecto y no lo van a tratar sobre tablas, lo van a pasar a comisión”.

La propuesta de las proteccionistas

La proteccionista Emilia Merino dialogó con Zonda Diario este miércoles y señaló que “en realidad como el ha dado marcha atrás con las acciones judiciales, se le iba a presentar un amparo. Vamos a continuar con la marcha (este jueves por la mañana) y llevaremos un petitorio donde le pedimos que se comprometa a las castraciones masivas. Y, si no se quiere hacer cargo del refugio que propone Medio Ambiente, que le seda a los proteccionistas de la zona de Ullum todo lo del refugio y que ellos se harían cargo”.

Aclaró que “la propuesta es que si el no quiere tener el refugio que va hacer Medio Ambiente en Ullum, porque no se autoriza la eutanasia, que esté a cargo de las proteccionistas“.

Consultado al respecto, Soler indica que, “este lunes tengo una reunión con Guevara (secretario de Ambiente) yo se los iba proponer (que las proteccionistas se hagan cargo). Es lo mismo, quiero una solución y si pasa por ahí, encantadísimo”.