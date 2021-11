Sofía Jofré, la mecánica sanjuanina que desafía a los hombres

La morocha de 25 años atiende el auto de la corredora del Top Race Junior Julieta Gélvez, “es mi primera experiencia, estoy muy ansiosa. De chica no jugaba con muñecas, amaba los autos”, cuenta la joven que hace historia.

Cuando sus amigas jugaban con la muñecas, ella de niña miraba carreras de autos. Tomaba la bici y hacía de cuenta que manejaba un Fórmula 1.

A los 15 años empezó a estudiar mecánica y hoy con 25 años está cumpliendo un sueño.

Sofía Jofré es la única mujer sanjuanina que está trabajando como mecánica en el automovilismo nacional.

La morocha de ojos celestes junto a otras chicas, atienden el Toyota del Top Race Junior que maneja Julieta Gélvez.

“Me gusta la mecánica desde chica, me dedico a esto desde los 14 años. Cuando era chiquita no jugaba con muñecas y me encantaban los autos. Fue algo que fue naciendo dentro mío. Estudié y siempre soñé con ser mecánica, amo los autos pero no quería ser corredora. Es mi primera vez en una categoría nacional de automovilismo, siempre trabajé en autos básicos. Tengo mi taller que se llama ‘Mecánica Coral’”, comenzó contando su historia abrazada a su Toyota de la categoría Junior.

Sofía es la única mujer sanjuanina que está metida en el automovilismo argentino, ella no se siente menos que los hombres, “las mujeres también pueden estar en la mecánica.

En San Juan me miran como bicho raro o me preguntan si soy lesbiana, claramente no lo soy. Acá es algo raro, pero en otras provincias es normal. Siempre les digo a las chicas que se animen, porque es algo muy bonito”.

“Cori” (así le dicen sus amigas) está a cargo del funcionamiento

externo del auto, “calibrar las ruedas y los sensores es mi trabajo, del motor se encargan los ingenieros y otros mecánicos. Somos varias mujeres las que estamos en este auto de Julieta. Estoy ansiosa de que funcione todo a la perfección y que no se rompa nada”.

Ayer llegó muy temprano al autódromo de Albardón y en su primera experiencia se puso a practicar, “sacando y poniendo las ruedas que son sumamente pesadas. Pero no hace falta tener músculos, la técnica es sentarte, poner las ruedas sobre mis piernas y desplazarme. La maña puede más que la fuerza. Ahora ya es pan comido”, sostuvo, ya canchera en la materia Sofía, la única mujer sanjuanina que se animó al desafío automovilístico.

