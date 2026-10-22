Este domingo 25 de octubre, los usuarios del Departamento de Hidráulica elegirán a sus representantes en la primera instancia del proceso electoral que permitirá renovar las Comisiones de Regantes y, según corresponda, los encargados de canales. La votación será obligatoria para los concesionarios de agua pública o sus representantes legales, de acuerdo con la normativa vigente. El comicio se desarrollará entre las 8 y las 12.30.

Las Comisiones de Regantes están integradas por tres miembros titulares y tres suplentes, y se conforman en los canales que cuentan con más de 300 hectáreas bajo riego y al menos seis usuarios. En los canales que no reúnen esas condiciones, se elige un encargado de canal. El sistema de votación es proporcional: la cantidad de sufragios que puede emitir cada usuario depende de las hectáreas con derecho a riego, con un mínimo de uno y un máximo de diez votos.

Según el artículo 67 de la Ley Provincial 13-A, de creación del Departamento de Hidráulica, todo concesionario de agua pública tiene derecho y obligación de votar cuando es convocado. La inasistencia sin causa justificada puede derivar en una multa, mientras que quedan exceptuados quienes comuniquen y justifiquen su ausencia antes del cierre del comicio. Los padrones de usuarios y las listas de candidatos pueden consultarse en las delegaciones departamentales o en el sitio web del organismo.

Dónde votar

La votación se realizará en las delegaciones departamentales del Departamento de Hidráulica y en la Sede Central, en la Sala de Irrigación. Además, por la extensión territorial de algunos departamentos, se habilitarán establecimientos educativos para facilitar la participación de los usuarios. En Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo, Rawson, Sarmiento, Chimbas, 9 de Julio, Ullum, Zonda y Valle Fértil, la votación se concentrará en las inspecciones técnicas correspondientes. En Rivadavia, Pocito, Santa Lucía, Calingasta, Jáchal e Iglesia, también habrá mesas en escuelas, uniones vecinales y otras sedes detalladas por el organismo.

Segunda instancia en noviembre

Quienes resulten electos en esta primera etapa participarán luego de un nuevo comicio para definir a los integrantes de las Juntas Departamentales, cuya elección está prevista para noviembre. El calendario electoral completo puede consultarse en el sitio web del Departamento de Hidráulica. La participación de los usuarios en esta instancia definirá la representación sectorial en la administración del agua en San Juan.