El premio de La Revancha quedó en Córdoba capital y la identidad del ganador no trascendió. La agencia vendedora fue atendida por Sergio Martínez, con 36 años en el rubro.

El afortunado de ganar cerca de 5000 millones de pesos es de Córdoba.

Un apostador acertó los seis números de La Revancha del Quini 6 y obtuvo un premio de $4.684.503.196,80, pero hasta ahora no se conoce su identidad. El boleto fue vendido en una agencia de Córdoba capital y el ganador deberá presentar la apuesta para iniciar el cobro ante las autoridades de lotería correspondientes.

La combinación favorecida fue 01, 02, 11, 14, 28 y 33, correspondiente al sorteo del miércoles 21 de octubre. El monto exacto quedó para un solo apostador y, según el propio informe, la suma final que perciba estará sujeta a las retenciones impositivas aplicables. La incógnita persiste sobre si se trató de un cliente habitual, una persona de paso o una jugada automática.

La agencia vendedora se llama El Tanque de Villa El Libertador y está ubicada en O'Higgins 3369, sobre el Camino San Carlos, en Córdoba capital. Su titular, Sergio Martínez, dijo en diálogo con el programa Turno Noche, de Cadena 3, que lleva 36 años en el rubro y que se enteró de la noticia mientras estaba en su casa, por cenar con su hija. “Estamos por cenar y nos dimos con la alegría de haber vendido el Quini”, contó.

Trayectoria y comisión Martínez señaló que hace apenas dos meses se mudó al local actual, después de trabajar durante años en el centro de Córdoba. Esa movilidad, según explicó, dificulta identificar al ganador porque muchos de los clientes que hoy pasan por el negocio son nuevos para él. También indicó que no puede determinar si la apuesta fue confeccionada con números elegidos por el jugador o mediante una modalidad automática.

Impacto económico Para el agenciero, la venta también tendrá un efecto económico propio: de acuerdo con lo que señaló en la entrevista, recibiría una comisión cercana al 1% del monto premiado, sujeta a las condiciones correspondientes. El negocio quedó asociado a un premio inusual por su magnitud, aunque la confirmación del cobro dependerá de la presentación del boleto ganador y del trámite ante la lotería. Por ahora, la variable central sigue siendo la misma: quién tiene en su poder la apuesta premiada.

Próximo paso La historia quedará abierta hasta que el titular del boleto se presente a reclamar el premio. Mientras eso no ocurra, el monto seguirá adjudicado al cupón vendido en Córdoba capital y la identidad del nuevo ganador permanecerá sin confirmación pública.