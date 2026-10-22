La proporción de personas de 18 a 29 años que logró independizarse del hogar familiar cayó al 22,2% en el primer trimestre de 2026, según un informe de la consultora Analytica. El dato se ubicó apenas por encima del registro de igual período de 2025 y, si se excluye ese antecedente, fue el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2021. La consultora atribuyó el retroceso al aumento de los gastos de vivienda y servicios, a la caída del empleo registrado, a salarios rezagados y a mayores dificultades financieras.

La serie de media móvil de cuatro trimestres mostró una baja desde el pico de 26% del segundo trimestre de 2023 hasta 23,3% en el primer trimestre de este año. Esa variación equivale a unos 140.000 jóvenes menos viviendo en hogares independientes, mientras que la comparación con el máximo de las últimas dos décadas, de 27,8% en 2006, eleva la caída a cerca de 240.000 personas. El indicador sintetiza una tendencia que combina menor capacidad de ahorro y mayores costos de ingreso a una vivienda.

Inflación y gasto habitacional La presión sobre los presupuestos juveniles se explicó, en buena medida, por la inflación acumulada desde noviembre de 2023. La canasta de consumo de las personas de hasta 34 años que viven solas subió 387,9%, por encima del 359,8% del nivel general, calculado con ponderadores actualizados. La diferencia responde al peso de los servicios en ese segmento: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles representan el 26,6% del gasto, casi el doble que en la canasta general, donde esa división pesa 13,5%. En ese mismo período, los precios de ese rubro acumularon un alza de 637,9%.

Empleo y salarios El deterioro también se verificó en el mercado laboral. En el primer trimestre de 2026, la tasa de desempleo entre los menores de 30 años llegó al 15%, frente al 6% entre las personas de 30 a 49 años y al 4,7% entre los mayores de 50. A la vez, la cantidad de asalariados de hasta 29 años con descuento jubilatorio cayó 14,7% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, casi tres veces más que la baja del 5,3% observada en el conjunto de los trabajadores. Como resultado, solo el 38,3% de los jóvenes ocupados tenía un empleo formal en el primer trimestre de este año, contra el 60,6% de quienes tenían 30 años o más.

Morosidad y financiamiento El informe agregó un frente financiero adverso. Al cierre de julio, los jóvenes de entre 18 y 30 años registraban una mora del 39,1%, unos 10,8 puntos porcentuales por encima del nivel general de los deudores. Entre las personas de 31 a 50 años, la proporción era del 31,1%, mientras que entre los mayores de 50 descendía al 19,6%. Analytica señaló que los atrasos pueden deteriorar el historial crediticio y limitar el acceso futuro al financiamiento, lo que agrega una barrera adicional para independizarse.

La consultora también advirtió sobre el crecimiento de las apuestas online. En julio, la recaudación de esa actividad fue un 373,6% superior, en términos reales, a la de enero de 2024. En el informe, ese avance aparece asociado a un contexto de vulnerabilidad económica en el que las plataformas pueden presentarse como una alternativa para obtener ingresos adicionales, con riesgos para personas que ya enfrentan restricciones financieras. La evolución de empleo, salarios, precios de vivienda y acceso al crédito seguirá condicionando la posibilidad de emancipación juvenil en los próximos trimestres.