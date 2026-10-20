San Juan abrió el I Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, una actividad de dos jornadas que reúne a 350 participantes de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, el Ministerio Público Fiscal y el Foro de Abogados. El acto fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, junto al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorri, y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado. La convocatoria se plantea como un espacio de coordinación institucional frente a delitos que se ejecutan en entornos digitales y que exigen respuestas técnicas y judiciales específicas.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del CIC Center de Boston University, CLICLEX y el Ministerio Público Fiscal. Según la organización, el objetivo es fortalecer la cooperación entre organismos públicos y actores especializados para enfrentar amenazas vinculadas con el avance tecnológico. El programa incluye seis paneles y la participación de 15 oradores, con experiencias aplicadas, herramientas de investigación y protocolos de actuación.

Delitos y herramientas

El temario aborda estafas virtuales, fraude financiero, rastreo de criptoactivos y uso de inteligencia artificial en actividades delictivas. También incorpora análisis sobre ciberestafas, medidas cautelares urgentes, alertas rojas, extradiciones y herramientas de ciberinteligencia para investigar hechos cometidos en plataformas digitales. En ese marco, el congreso busca ordenar criterios de trabajo para investigaciones que, por su dinámica, suelen requerir cooperación entre distintas jurisdicciones y áreas técnicas.

Entre los expositores figura Rafael García Borda, director ejecutivo del CIC Center para el Cono Sur y director académico de CLICLEX, quien expone sobre tendencias del cibercrimen vinculadas con inteligencia artificial y criptoactivos. También participa Oscar Solórzano, director para América Latina del Basel Institute on Governance, con una disertación sobre investigación financiera, recuperación de activos y cooperación internacional frente al crimen digital. La agenda suma a Adrián Acosta, jefe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal y presidente del grupo de trabajo de las Américas de INTERPOL para unidades de cibercrimen, y a Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal del Ministerio Público bonaerense.

Articulación institucional

La cooperación entre el sector público y el privado aparece como uno de los ejes centrales del encuentro, con espacios dedicados al fraude en línea y a la prevención y reparación del daño en casos de ciberfraude bancario. A eso se suma un lobby tecnológico orientado a mostrar soluciones y generar vínculos entre empresas, especialistas y organismos responsables de prevenir e investigar estos delitos. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal, el equipo de ciberseguridad de la Policía de San Juan y representantes del sector tecnológico desarrollan un espacio de intercambio sobre procedimientos y experiencias operativas.

Durante la apertura, Fabián Martín sostuvo que antes quien cometía un delito debía estar cerca de la víctima o de sus bienes, mientras que ahora puede actuar a distancia y en pocos minutos, por lo que las herramientas de seguridad y de Justicia deben adaptarse. Por su parte, Enrique Delgado afirmó que la provincia no es ajena al cibercrimen, según los datos cruzados entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, y destacó la presencia de los tres poderes y de una ONG con laboratorio propio. Con esta actividad, la provincia busca consolidar capacidades de investigación, mecanismos de cooperación y formación técnica para responder a delitos que también afectan patrimonios y operaciones en el entorno digital.