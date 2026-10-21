La actividad será el martes 27 de octubre, a las 17:30, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Participarán emprendedores, exportadores y estudiantes.

El martes 27 de octubre, desde las 17:30, se realizará en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en Suipacha 377 sur, una capacitación sobre logística y negocio digital orientada a emprendedores, empresarios exportadores, profesionales del comercio internacional, estudiantes y cámaras empresariales.

La convocatoria fue difundida por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan y cuenta con la organización de la Cámara de Comercio de San Juan, el Instituto Superior Sarmiento y la Universidad Nacional de San Juan, con auspicio de la Dirección de Comercio Exterior. La disertación estará a cargo de la Lic. Eleonora Hernando, consultora en ecommerce, especialista en plataformas digitales y partner certificada.

La jornada lleva por título “E-commerce 360: De la compra inteligente a la logística perfecta como ventana al mundo”. Según la convocatoria, el contenido girará en torno al circuito entre abastecimiento estratégico y entregas, con foco en la operatoria que vincula la venta digital con la distribución de productos. Ese enfoque resulta relevante para firmas que buscan ordenar procesos de comercialización y envío en un entorno de expansión del comercio electrónico.

Acceso e inscripción

La actividad será gratuita, con cupos limitados e inscripción previa mediante un formulario en línea. La organización no informó en la convocatoria una cantidad de vacantes ni un programa detallado de exposiciones más allá de la intervención de Hernando.

En paralelo, el Ministerio indicó que el encuentro servirá para exponer la articulación de acciones desarrolladas junto con cámaras e instituciones para promover la natalidad Mipymex, es decir, la creación de pequeñas y medianas empresas exportadoras. El dato deja planteado el objetivo institucional de ampliar la base exportadora provincial, aunque la convocatoria no precisó metas cuantitativas ni plazos de implementación.