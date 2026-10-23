Paula Moreno expuso en la 109° asamblea la preocupación por el desabastecimiento de fármacos. Las provincias adhirieron y el tema pasará a la próxima reunión.

La titular de la Dirección de Personas con Discapacidad de San Juan, Paula Moreno, planteó en la 109° asamblea del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) la preocupación por el faltante de medicación para personas con enfermedad de Parkinson. Según expuso, la interrupción en el proceso de manufactura en laboratorios farmacológicos derivó en un desabastecimiento que compromete tratamientos de largo alcance. El planteo obtuvo la adhesión de las provincias y quedó incorporado a la agenda de la próxima asamblea.

La intervención sanjuanina respondió a un pedido de organizaciones locales vinculadas al Parkinson. En San Juan, de acuerdo con lo informado, el faltante no presenta la misma gravedad que en otras jurisdicciones, pero se consideró necesario intervenir de manera preventiva. La preocupación se concentra en que no hay en el mercado otros fármacos ni alternativas terapéuticas que reemplacen los indicados por los profesionales médicos.

COFEDIS es un órgano consultivo descentralizado y de asesoramiento en políticas públicas vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad. Está integrado por autoridades gubernamentales nacionales, representantes de todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y organizaciones no gubernamentales del sector. En ese marco, la exposición de Moreno fue acompañada por sus pares y derivó en la decisión unánime de tratar el tema en la próxima asamblea.

En el último encuentro, realizado recientemente en CABA, el organismo abordó otras cuestiones vinculadas con el alcance de las pensiones, el proceso de certificación del CUD, el informe de reunión del directorio con ANDIS y la validez de la firma digital en los convenios. También se trató la prórroga de los convenios de Incluir Salud hasta diciembre de 2026, entre otros puntos.

La definición sobre el faltante de medicación para Parkinson quedará sujeta al tratamiento que reciba en la próxima asamblea de COFEDIS. Hasta entonces, el tema seguirá en seguimiento por parte de las autoridades provinciales y de los organismos nacionales mencionados en la reunión.