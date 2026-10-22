Más de 90 funcionarios participan de un seminario de ocho encuentros que se extenderá hasta diciembre. La red buscará articular respuestas entre Policía, Fiscalía y Género.

Hasta diciembre se desarrolla en San Juan el Seminario de Intervención Policial en situaciones de violencia intrafamiliar y de género, con el objetivo de conformar una red de operadores que articule a comisarías, la Dirección de Género y el Ministerio Público Fiscal. La iniciativa prevé 8 encuentros de formación y apunta a unificar criterios de actuación ante denuncias y procedimientos de abordaje.

Según la información oficial, la red estará integrada por referentes de las distintas comisarías distribuidas en todo el territorio provincial, además de áreas especializadas de la Policía de San Juan y organismos judiciales. El propósito es dar una respuesta articulada, inmediata y eficaz a las víctimas, con presencia en todos los departamentos y contacto permanente entre las instituciones involucradas. Ese esquema busca ordenar la intervención en casos que requieren medidas urgentes y coordinación operativa.

Segundo encuentro Este jueves 22 de octubre se dictó el segundo de los encuentros del seminario, del que participan más de 90 funcionarios policiales de comisarías de toda la provincia y de diferentes direcciones y dependencias policiales. También intervienen representantes del Poder Judicial, a través del Ministerio Público Fiscal y de la UFI CAVIG, la unidad fiscal especializada en causas de violencia intrafamiliar y de género. La capacitación se plantea como un espacio interinstitucional para definir criterios comunes de trabajo ante situaciones de riesgo.

Contenidos de la formación El programa incluye conceptos sobre violencias intrafamiliares y por motivos de género, identificación de causas, manifestaciones y consecuencias, y el marco jurídico internacional, nacional y provincial aplicable. Entre las normas mencionadas figuran la Ley Micaela, la Ley 26.485 y la Ley 989-E, además de protocolos de actuación policial, como los de inclusión, ámbito escolar y línea 911. También se abordan intervenciones profesionales, perspectiva de género y de derechos humanos, programas de orientación y asistencia, hogares de protección, trata de personas, técnica de declaración a las víctimas y medidas de urgencia ante riesgos.

La iniciativa fue presentada como un trabajo compartido entre la Dirección de Género, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y la Dirección de Instrucción y Formación Policial (D-6). El esquema de formación prevé que quienes asistan luego transmitan los contenidos a sus pares y ámbitos de trabajo, con el objetivo de ampliar el alcance operativo de los criterios que se definan. El proceso continuará hasta completar los 8 encuentros previstos y consolidar la red interinstitucional anunciada.