“…Ninguna desavenencia ocasional puede alterar la amistad profunda entre nuestros países: se apoya en un macizo entramado que fuimos construyendo paso a paso durante décadas. Ese entramado es la garantía de nuestra relación futura en beneficio de nuestros pueblos…”.

Por: Fernando A. Ocampo Bravo

Analista Internacional





La celebración de un acontecimiento histórico. El 18 de septiembre de 1810, se conmemorará el 216º Aniversario de la Primera Junta de Gobierno Chileno.





El conocido Cristo Redentor del Paso Los Libertadores; Antes bien, llegarán a esta cumbre, y en el bronce de este glorioso monumento verán grabada con caracteres de fuego una leyenda sublime que cita:





“Se desplomarán primero estas montañas, antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor“. Esa Cordillera que nos une y nos separa como señalara el exministro de Gobierno Dr. Emilio Baistrocchi años atrás.





Argentina y Chile poseen el tercer límite más extenso del mundo con 5.308km (sólo detrás de USA-Canadá y Rusia-Kasajistan).





Haciendo un poco de historia.

La provincia de Cuyo o corregimiento de Cuyo fue una división territorial del Imperio español de la cual derivan las actuales provincias argentinas de Mendoza, San Juan y San Luis. Formó parte de la Capitanía General de Chile desde su creación en 1568 hasta 1776 cuando fue incluido en el nuevo Virreinato del Río de la Plata. Ya teníamos historia en común San Juan y Chile.





18 de septiembre: ¿Qué se celebra realmente?

Si bien el día en que se declaró la Independencia definitiva de la nación corresponde a otra fecha, en septiembre de 1810 ocurrieron sucesos que cimentaron las bases para la definitiva emancipación de Chile.





Primera junta nacional de gobierno: El cabildo abierto del 18 de septiembre de 1810 fue el inicio de grandes batallas que condujeron a la independencia de Chile.

El director supremo, don Bernardo OHiggins Riquelme firmó la declaración de la independencia de Chile recién el 12 de febrero de 1818 en la ciudad de Talca. Se escogió ese día para recordar el triunfo ocurrido un año antes en la batalla de Chacabuco.





18 de septiembre que acaece: “La alegría se apodera de Chile cuando llegan las fiestas patrias. En las casas flamean las banderas y el cielo se tapiza con volantines”.





Sin embargo – y a pesar de tanta fiesta- ¿qué celebramos realmente?

En el 18 de septiembre se celebra el aniversario de la primera junta nacional de gobierno, constituida ese mismo día, pero en el lejano 1810. Este suceso marcó el precedente para que Chile y América, entonces colonias de España exceptuando Brasil, iniciara su camino hacia la liberación.





Antes de ese día, Chile y Argentina pertenecían política y administrativamente al reino de España. Pasaron más de 300 años para que se iniciara un proceso de liberación en nuestro país. Antes, sólo el pueblo mapuche luchó contra del dominio hispano, alcanzando por un breve período de tiempo un reconocimiento español de soberanía propia en las tierras que actualmente comprenden parte de las Regiones del Bío-Bío y la Araucanía en Chile.





Pero en el centro de Chile el ambiente estaba más complicado. La administración centralizada de las riquezas, el descontento de la ciudadanía por las injusticias sociales, la prohibición del comercio entre distintas latitudes sin previa autorización del virreinato del Perú, entre otras muchas razones, provocaron que los principales intelectuales criollos (hijos de españoles nacidos en América) iniciaran la lucha por la independencia.





Por su parte, Estados Unidos (que había declarado su independencia de Inglaterra el 4 de julio de 1776) instaba a los países a seguir su ejemplo.





"La idea de haber hecho una revolución en el 19 de Abril 1810 (fecha en que se estableció la Junta de Caracas, Venezuela) a la sombra del nombre de Fernando VII.





Obviamente, los criollos que condujeron los movimientos juntistas en los distintos reinos americanos no se concertaron entre sí para adoptar estrategias similares; pero, como vivían realidades y problemáticas comunes, los métodos utilizados, hasta los códigos lingüísticos, presentan una sorprendente similitud.





Aprovechando que el Rey Fernando VII se encontraba preso en Francia, los criollos organizaron un cabildo abierto (una discusión a viva voz) donde se acordó constituir la primera junta nacional de gobierno en espera de la liberación del rey, presidida por don Mateo de Toro y Zambrano. Ese hecho como es sabido ocurrió el 18 de septiembre de 1810.





Paralelamente en Argentina específicamente en Buenos Aires, Nació oficialmente el 25 de mayo de 1810 con la instalación de la Primera Junta de Gobierno y obtuvo su carta de ciudadanía el 9 de julio de 1816 cuando desde el Congreso de Tucumán los representantes de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, mediante la firma del Acta de la Independencia, le otorgaron su partida de nacimiento.





Un abogado y un cura sanjuaninos Francisco Narciso de Laprida y Fray Justo Santa Maria De Oro, el primero participo en la gesta del 18 de septiembre 1810 en Chile. Fueron grandes gestores de la Independencia Nacional Argentina.





En San Juan 1810 la Gobernación era la Intendencia de Córdoba del Tucumán: reconoce la junta y le jura obediencia.





Entre tanto en Chile. La junta de gobierno de 1810 permitió el nacimiento del período conocido como “Patria Vieja”. En este lapso de tiempo se crearon emblemas como una bandera y escudo, y se libraron batallas importantes contra el ejército español. Participaron en este momento de nuestra historia héroes nacionales como Bernardo O’Higgins y José Miguel Carrera, entre otros.





Finalmente, es el 12 de febrero de 1818 el día en que Chile fue reconocido como una nación soberana y libre de la Corona Española, cuando en la ciudad de Talca, don Bernardo O’Higgins Riquelme firmó la declaración de independencia definitiva. La fecha no fue escogida al azar, sino que fue un homenaje a la victoria obtenida por el ejército independentista un año antes, el 12 de febrero de 1817, durante la batalla de Chacabuco. Este hito marca el inicio del período que conocemos como “La Patria Nueva”.





Como sabemos este año se celebra el 208º Aniversario de la Batalla de Maipú realizada el 05 de Abril 1818.





Los próceres nos dijeron en el campo de batalla de Maipú:





"Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó al campo de batalla en ese estado." José de San Martín

"¡Gloria al salvador de Chile!" Bernardo O’Higgins – El reconocimiento de O’Higgins al Libertador de Chile es magnánima, se debería estudiar y reconocerlo aún más a San Martin en Chile.





¿Por qué entonces celebramos las Fiestas Patrias el 18 de septiembre y no el 12 de febrero?

Porque desde 1810 en adelante los patriotas festejaban cada 18 de septiembre la constitución de la primera junta nacional de gobierno. Así, en 1818 inclusive, el país ya tenía la costumbre de festejar la independencia nacional en el mes de septiembre, hábito que se ha traspasado hasta nuestros días.





El apoyo de otros movimientos juntistas, como la del pueblo Argentino, iniciarían una marcha que sólo se detendría una década después con la formación de una entidad nacional independiente y soberana.





Viva Argentina y Chile!!!!.



