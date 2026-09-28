La combinación de ambos ingredientes se usa como aromatizante casero en armarios, cajones y alacenas. No reemplaza la solución de filtraciones, humedad o moho.

Los malos olores pueden concentrarse en espacios cerrados y con poca ventilación de la casa, y para esos casos se propone una mezcla seca de orégano y bicarbonato de sodio. La preparación se presenta como una alternativa económica frente a los aerosoles y no requiere agua, vinagre ni detergente.

El procedimiento consiste en unir los ingredientes en seco y colocarlos en un recipiente abierto o dentro de un saquito de tela porosa. Según la descripción original, el bicarbonato ayuda a neutralizar olores y el orégano aporta un aroma herbal que contribuye a refrescar el ambiente.

Aplicación doméstica La mezcla puede utilizarse en armarios y placares con algo de humedad, zapateros, cajones, alacenas donde se guardan alimentos secos y rincones con poca circulación de aire. Se trata de espacios pequeños en los que suelen acumularse olores leves y donde un aromatizante en seco puede ofrecer una solución temporal.

Alcances y límites La preparación no elimina hongos ni moho, ni resuelve filtraciones o problemas de humedad estructural. Si el olor es fuerte o persiste, el texto original advierte que es necesario identificar y corregir la causa. En ese sentido, el uso del aromatizante no sustituye una intervención sobre el origen del problema.

Preparación La receta indica 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y 1 cucharada de orégano seco. Primero se coloca el bicarbonato en un frasco o recipiente limpio y seco, luego se incorpora el orégano, se mezcla y finalmente se deja destapado o dentro de un saquito de tela porosa en el lugar elegido. La utilidad práctica depende de la ventilación del espacio y de la continuidad del olor que se busca atenuar.