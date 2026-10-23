Marcelo Orrego recibió documentos firmados por Domingo Faustino Sarmiento y José Manuel Estrada. Quedarán bajo resguardo del Ministerio de Gobierno, a través del Archivo General de la Provincia.

El gobernador Marcelo Orrego recibió documentación de valor histórico entregada por Nilda Ferreyra, presidenta de la Asociación Sarmientina, en una reunión en la que también participaron el secretario de la Gobernación, Emilio Achem, y la ministra de Gobierno, Laura Palma. Las piezas pasarán a resguardo del Ministerio de Gobierno, a través del Archivo General de la Provincia.

Entre los documentos figura el diploma de Amalia Kening, egresada de la Escuela Normal de Maestras de la Provincia de Buenos Aires en abril de 1878. El diploma lleva la firma de Domingo Faustino Sarmiento, entonces director general de Escuelas y presidente del Consejo General de Educación Común de esa provincia, además de las firmas del secretario J. A. Costa y de la directora Emma Nicolay de Caprile.

La documentación incorporada también incluye una nota administrativa de aceptación al cargo de subpreceptora de Kening, suscripta por José Manuel Estrada. Según se informó, ambos papeles aportan información sobre la historia de la educación argentina y sobre el funcionamiento de sus instituciones en el siglo XIX.

Antecedentes y valor documental Kening, cuyo apellido también aparece registrado como Kenig o Kenning, integró una de las primeras promociones de maestras superiores del país. Además, fue compañera de estudios y amiga de Cecilia Grierson, reconocida como la primera médica argentina. Ese contexto permite ubicar los documentos en una etapa temprana de organización del sistema educativo y de formación de docentes en la Argentina.

Resguardo provincial Tras la recepción oficial, las piezas quedarán bajo custodia del Archivo General de la Provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno. La medida apunta a su conservación como parte del patrimonio documental histórico y asegura su disponibilidad para consulta y preservación institucional. No se informaron otros pasos administrativos ni plazos adicionales para su incorporación al acervo provincial.