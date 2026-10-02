La actividad reunió a áreas e instituciones vinculadas a la formación dentro del penal. Buscó mostrar propuestas de aprendizaje, trabajo y desarrollo para personas privadas de la libertad.

El Servicio Penitenciario Provincial llevó adelante la 4° Jornada de Educación en Contexto de Encierro en Chimbas, con el objetivo de visibilizar las propuestas educativas y formativas que se desarrollan dentro de la institución. La actividad se presentó como un espacio para compartir experiencias y mostrar el trabajo sostenido durante todo el año por la División Educación.

Bajo el lema “Donde hay educación, hay encuentro, aprendizaje y transformación”, la jornada reunió iniciativas orientadas a la formación integral de las personas privadas de la libertad. Según la información difundida por la institución, el enfoque estuvo puesto en mostrar de manera dinámica e interactiva las actividades que se sostienen en el penal.

Participación institucional En el encuentro participaron la Escuela Juana Godoy de Brandes, el CENS San Juan de Dios, la Universidad Nacional de San Juan, Desarrollo Humano y Cultural y los espacios de Formación en Habilidades Técnicas, con la participación de Fe y Alegría y ATA, entre otros. También intervino la Sección Deportes, con sus distintas propuestas y talleres.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer y experimentar parte de las actividades que se desarrollan en esos espacios. La oferta incluyó propuestas lúdicas, deportivas, artísticas, educativas y de formación para el trabajo, todas orientadas a sostener procesos de aprendizaje dentro del sistema penitenciario.

Alcance y objetivos Desde la División Educación señalaron que estos encuentros permiten mostrar el alcance de una tarea que se sostiene de manera permanente en el Servicio Penitenciario. La dependencia destacó como objetivos el acompañamiento de los procesos educativos, el desarrollo personal y la provisión de herramientas para la inclusión y la construcción de nuevas oportunidades.

La jornada se inscribe en una política institucional que busca mantener la educación como eje de intervención dentro del contexto de encierro. En ese marco, el Servicio Penitenciario remarcó que la continuidad de estas propuestas forma parte del trabajo diario de su División Educación.