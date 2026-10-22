La cuarta edición reunirá milongas, clases y espectáculos en San Juan. Tendrá apoyo del Régimen de Mecenazgo Cultural y entrada libre en una de sus jornadas.

La cuarta edición del Festival de Tango San Juan se realizará del 23 al 25 de octubre y concentrará música en vivo, milongas, clases, exhibiciones y actividades de formación. El evento sumará artistas reconocidos, orquestas y agrupaciones locales, con una agenda distribuida en tres jornadas.

La organización está a cargo de la Asociación Civil de Artes Escénicas (ACAE) y Proyecto Tango San Juan. Según la información difundida, la propuesta busca combinar espectáculos y espacios de encuentro para la comunidad tanguera, con actividades abiertas al público y otras de carácter formativo.

El festival cuenta con patrocinio oficial del Banco San Juan y la Fundación Banco San Juan, en el marco del Régimen de Mecenazgo Cultural de la Provincia de San Juan (Ley 2197-F). También tiene acompañamiento institucional del Centro Cultural Conte Grand y de organismos culturales provinciales, lo que le da encuadre dentro de la política cultural local.

Programación inicial La actividad comenzará el viernes 23 de octubre, a las 21:30, con una milonga de bienvenida en Café Luba, en España 186 sur, donde habrá una exhibición de Proyecto Tango San Juan. La musicalización estará a cargo del TDJ Fabricio Rosales, de la provincia de Mendoza, figura que en el ambiente milonguero se desempeña como musicalizador de pista.

El sábado 24 de octubre, la programación se trasladará al Centro Cultural Conte Grand con dos clases de tango: Pisada y Cadencia, a las 16:30, y Giros y Boleos, a las 18:00. A las 21:00 se realizará la Milonga de Gala, con la presentación de la Orquesta Tanguarro y la voz de Marcelo Costa, además de la musicalización del TDJ Adrián Romero, también de Mendoza.

Cierre y acceso libre El domingo 25 de octubre habrá nuevas instancias de formación con las clases Ritmo, a las 16:00, y Del tango al escenario, a las 17:30. Desde las 19:00 se desarrollará el Gran Festejo Milonguero, con entrada libre y gratuita, y a las 20:30 comenzará la Milonga de Cierre. En esa instancia actuarán Mónica Matera y Diego Gauna, junto con la orquesta Malos Gatos; la musicalización estará a cargo del TDJ Jorge Arce, representante de la escena tanguera sanjuanina.