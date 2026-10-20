El espacio dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ofrecerá actividades gratuitas para distintos públicos. La agenda incluye formación, artes escénicas y el Festival de Tango San Juan.

El Centro Cultural Conte Grand, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, presentó una agenda semanal con actividades del martes 20 al domingo 25 de octubre. La programación incluye formación artística, espectáculos, encuentros musicales y tango, con propuestas gratuitas para distintos públicos. El esquema busca sostener un espacio de circulación para artistas, productores y espectadores en San Juan.

La apertura será el martes 20 de octubre, a las 16, con la masterclass gratuita “Detrás de la portada”, en la Sala Multimedia. La actividad propone abordar el proceso creativo del diseño gráfico para artistas y los elementos necesarios para construir una identidad visual vinculada con proyectos musicales. Está dirigida a músicos, diseñadores y personas interesadas en ese campo, con cupos limitados e inscripción mediante formulario online.

Artes escénicas El jueves 22 de octubre, a las 21, se presentará “IM.PULSO – caída y color”, una obra de artes vivas interpretada por tres mujeres. La pieza combina música original y una estética visual analógica para trabajar la relación entre cuerpo, espacio, tiempo y gravedad. Según la información oficial, la producción contó con apoyo de las Becas Creación 2022 del Fondo Nacional de las Artes y obtuvo el segundo puesto en la Fiesta Provincial del Teatro 2024.

La programación continuará el viernes 23 de octubre, de 10 a 13, con un taller de movimiento vinculado a la obra “IM.PULSO”. La propuesta está orientada a personas con o sin experiencia previa en danza contemporánea u otras disciplinas corporales. El objetivo es explorar, a través del movimiento, los conceptos desarrollados durante la investigación artística de la obra, con participación gratuita.

Industria musical Ese mismo viernes 23, desde las 17, el Conte Grand recibirá “CORAZÓN: Networking & Usina Creativa”, una iniciativa organizada por Movimiento Tren. La actividad apunta a fortalecer la industria musical local mediante intercambio de experiencias, alianzas y vínculos entre artistas, productores, DJs y gestores culturales. La jornada incluirá charlas debate, mesas de trabajo, espacios de networking, showcases para proyectos emergentes y espectáculos en vivo; la información ampliada se encuentra en la cuenta de Instagram @movimiento.tren.

El cierre será con el Festival de Tango San Juan, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre bajo el lema “Tierra del sol, del vino... y del buen tango”. El sábado 24 y el domingo 25, el Conte Grand funcionará como una de las sedes del encuentro, que reunirá clases, presentaciones de orquesta en vivo, exhibiciones y milongas. Para consultar la programación completa, la organización informó el número 2645178800.