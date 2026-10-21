El espacio cultural ofrecerá actividades gratuitas entre el 22 y el 24 de octubre. La programación incluye un taller, un programa radial en vivo y un recital de la banda sanjuanina.

El Chalet Cantoni Casa Cultural tendrá una programación entre el jueves 22 y el sábado 24 de octubre con actividades de literatura, música y creación manual. La agenda incluye un curso de bordado, una emisión especial de Legalicen la Literatura y la presentación en vivo de la banda sanjuanina MENoR. Todas las propuestas serán con entrada libre y gratuita, salvo el curso, que tendrá arancel.

Curso de bordado La primera actividad será el jueves 22 y el jueves 29 de octubre, de 17:30 a 20:30, con el Curso de Bordado Manual a cargo de Daniela Vitale. La propuesta está pensada para personas con experiencia previa y también para quienes quieran iniciarse en el bordado a mano. Según la organización, durante los encuentros se enseñarán distintos puntos y técnicas para desarrollar proyectos propios y personalizados. El arancel es de $30.000 e incluye los materiales; para consultas e inscripción se informó el teléfono 264 670 6137 y la cuenta de Instagram @dani.vitale.

Radio y literatura El viernes 23 de octubre, de 16 a 19, el Chalet Cantoni recibirá una edición especial de Legalicen la Literatura, programa radial que desde abril articula un espacio de encuentro en torno a los libros, las lecturas, los autores locales y sus vínculos con la cultura contemporánea. La conducción está a cargo de Cristian Marín y Mariana Arias, y la emisión celebrará sus 28 programas al aire con transmisión en vivo y participación del público. La jornada sumará comentaristas, columnistas e invitados especiales, además de un liveset de Lazy Dyke.

En paralelo, habrá una feria de libros, fanzines y otras propuestas a cargo de LASED Colectivo y Chinestesia, junto con opciones gastronómicas, bebidas, sorteos e intervenciones surgidas del intercambio con los asistentes. Las puertas estarán abiertas de 15:30 a 20:30 y la entrada será libre y gratuita. La actividad se inscribe en una línea de programación que combina producción radial, circulación de autores y oferta cultural para público general.

Música local La agenda cerrará el sábado 24 de octubre, a las 20, con la presentación en vivo de MENoR, banda sanjuanina que reúne canciones propias y una puesta escénica con proyecciones audiovisuales. Las imágenes fueron realizadas por estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), con el objetivo de vincular música e imagen. El repertorio incluye nueve temas publicados: “En el Desierto”, “Naturaleza”, “Alba”, “Princesita”, “Laberinto”, “Infinito”, “Contra Luz”, “Nochecita” y “Toxina Pox”.

El proyecto comenzó con Jorge Sastre, cantante y compositor, junto al productor musical Bruno Torino, y luego se consolidó como una banda integrada por músicos con trayectoria en distintos escenarios. Actualmente, la formación está compuesta por Jorge Sastre en voz, Héctor Benítez y Jesús Quintero en guitarras, Facundo Rezoagli en bajo, Pablo Soria en batería, Gerardo Elizondo en saxo y Lucas Regalado en teclados y coros. Rogelio Rojo participa como invitado frecuente en trompeta, mientras que la producción musical está a cargo de Bruno Torino.

La presentación también será con entrada libre y gratuita y se presenta como una nueva instancia para difundir producción musical local con una puesta que integra sonido e imagen. La programación completa quedará concentrada en tres jornadas consecutivas y el dato a seguir será la convocatoria que registre cada una de las actividades en el Chalet Cantoni.