La versión volvió a circular en redes, pero no existen manuscritos ni documentos fechados que la respalden. La NASA no tiene evidencia creíble de vida extraterrestre.

La supuesta aparición de una nave extraterrestre en noviembre de 2026 volvió a circular en redes sociales a partir de una predicción atribuida a Baba Vanga. Sin embargo, no existe un registro original que permita confirmar que la vidente búlgara haya anunciado ese hecho para esa fecha.

Baba Vanga, cuyo nombre era Vangeliya Pandeva Surcheva, murió en 1996 y quedó asociada en el tiempo a presuntas predicciones sobre guerras, catástrofes naturales y otros acontecimientos de alcance global. En este caso, las versiones difundidas en internet sostienen que una enorme nave espacial sería visible desde distintos puntos del planeta, pero no aportan manuscritos, grabaciones ni documentos fechados que respalden esa afirmación.

Entre las frases que alimentaron la difusión aparece una cita atribuida a la vidente: “Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y el mundo entero la verá”. A partir de esa frase, algunas publicaciones interpretaron que se trataría de un objeto de gran tamaño que ingresaría en la atmósfera terrestre y marcaría un primer contacto visible con una civilización extraterrestre. El sitio Space and Technology también difundió una lectura en ese sentido, aunque sin precisar día, lugar de observación ni mecanismo de contacto.

Relatos atribuidos a familiares Las versiones también incorporan testimonios atribuidos a Krasimira Stoyanova, sobrina de Baba Vanga. Según esos relatos, la vidente habría hablado de seres provenientes de un planeta llamado Vamfim, con capacidad de habitar la Tierra sin ser vistos por los seres humanos. A esas supuestas entidades se les atribuye el uso de vestimentas translúcidas y la preparación de un acontecimiento importante para la humanidad, pero esos relatos no establecen una fecha concreta ni permiten vincularlos de manera directa con noviembre de 2026.

Qué puede verificarse La dificultad central para comprobar estas predicciones es la ausencia de un archivo original y completo de las declaraciones de Baba Vanga. Muchas de las profecías que circulan hoy fueron reconstruidas a partir de testimonios de familiares, seguidores y publicaciones aparecidas años después de su muerte. Sus admiradores suelen citar como supuestos aciertos los atentados del 11 de septiembre de 2001 o la muerte de Lady Di, pero la falta de registros verificables impide establecer qué dijo exactamente, cuándo lo dijo y si las interpretaciones actuales coinciden con sus palabras originales.

Panorama científico En el plano científico, la búsqueda de vida fuera de la Tierra sigue siendo un área de investigación. La NASA estudia posibles señales biológicas y tecnológicas, pero sostiene que hasta el momento no hay evidencia creíble de vida extraterrestre ni pruebas de que los fenómenos anómalos no identificados tengan un origen extraterrestre. Por ahora, la supuesta llegada de una nave en 2026 permanece en el terreno de las predicciones atribuidas a Baba Vanga, sin documentación original ni evidencia científica que la respalde.