El Ministerio de Educación habilitará desde el 26 de octubre el registro para estudiantes de hasta 18 años. La inscripción será hasta completar cupo en Capital.

El Ministerio de Educación abrirá desde este 26 de octubre la inscripción al Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, destinado a estudiantes de nivel secundario de hasta 18 años que requieran acompañamiento en sus aprendizajes. La convocatoria se mantendrá hasta completar cupo, según informó la cartera educativa. La medida se inscribe en el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que busca sostener las trayectorias escolares y reforzar contenidos.

La recepción de inscripciones se realizará de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30, en la escuela Superior General San Martín, en la biblioteca, ubicada en calle Estados Unidos 500 Sur, en Capital. El dato operativo resulta central para las familias que necesiten formalizar la incorporación de los estudiantes al dispositivo de apoyo. La dependencia no informó en el texto un número total de vacantes ni un plazo de cierre distinto al criterio de cupo completo.

Documentación requerida Para concretar el trámite, se deberá presentar fotocopia del DNI del estudiante y del progenitor o tutor, además de fotocopia de la partida de nacimiento del estudiante. La exigencia de documentación apunta a acreditar identidad y vínculo adulto responsable, en línea con los procedimientos habituales de inscripción escolar. El registro, según la comunicación oficial, queda sujeto a la disponibilidad de lugares.

Alcance del programa El Ministerio de Educación indicó que la iniciativa tiene como finalidad acompañar las trayectorias escolares, reforzar contenidos y generar mejores condiciones para el aprendizaje. En términos institucionales, se trata de una herramienta de apoyo académico para alumnos del nivel secundario que presentan necesidades específicas de acompañamiento. Su implementación se vincula con la política educativa provincial orientada a fortalecer procesos de alfabetización y continuidad escolar.

La inscripción comenzará a regir en la fecha anunciada y la atención se concentrará en la sede informada por la cartera educativa. Para quienes deban completar el trámite, el dato a seguir es la disponibilidad de cupo, que definirá hasta cuándo permanecerá abierta la recepción de solicitudes.