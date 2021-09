Sobrina de Fort dura con Morena Rial: “que haga ejercicios”

Macarena Fort se refirió a las intervenciones estéticas y sugirió otras opciones antes de llegar a ellas. Además, le respondió a quienes apuntaron contra ella recordando las operaciones de El Comandante.

La sobrina de Ricardo Fort, Macarena, hija de Eduardo, se refirió a las cirugías estéticas que se realizo Morena Rial recientemente, las cuestionó, y sugirió que antes de llegar a la mesa de operaciones haga ejercicios.

En pos de mejorar su apariencia tras el fuerte cambio físico luego de someterse a un bypass gástrico en 2016, More Rial pasó nuevamente por el quirófano, y enumeró todos los retoques y cirugías estéticas que se realizó. Y conto que aún le faltan algunas intervenciones que vendrán en los siguientes meses.

Sin embargo, si bien muchos felicitaron a la hija mayor de Jorge Rial por lo que ha hecho para sentirse mejor consigo misma, Macarena Fort, hija de Eduardo, hermano de Ricardo, le sugirió hacerse amiga del gimnasio antes de pasar por el quirófano para conseguir resultados. “Ojalá haga ejercicio además de cirugías estéticas, creo que primero se tendría que probar por el lado del gimnasio pero no la conozco, no sé si lo hizo”, expresó la cantante e hijastra de Rocío Marengo en una publicación de DiarioShow sobre los retoques de Morena

“Pero sí es importante que sepa que las cirugías estéticas para reducción no son efectivas si no se acompañan de ejercicio o buena alimentación. Es cirugía, no magia. Si no te cuidas vuelve a aparecer”, insistió Macarena contundente.

Tras su comentario, Macarena decidió hacer un descargo a través de sus historias de Instagram para aclara que no atacó a Morena sino que expresaba estar en contra de las cirugías estéticas entendiendo que no hacen magia y que debe estar acompañado de un cambio de alimentación y de vida.

“No dije que este mal hacerse cirugías. Personalmente, yo creo que es al pedo por un tema estético. No sé si lo de ella es por estética o salud. Yo digo que a mí no me gusta. Y no digo que lo que ella hizo está mal, sino que no es magia. Después de eso tiene que cuidarse. Si te haces una cirugía y no cambias tu forma de alimentarte, vuelve todo”, opinó Macarena.

Y continuó: “Yo optaría por una solución má​s sana que es hacer ejercicio o comer mejor. Si no te gusta tu cuerpo la opción más sana es esa. Si te querés hacer una cirugía está bien. Pero hay que entender que hacerse una lipo no es listo ya esta, conlleva muchas otras cosas. Cuando te haces una, tiene que tener un cambio tu vida, no podes seguir igual que antes”, indicó.

Varios comentaristas recordaron las infinitas cirugías a las que se sometió Ricardo Fort, su tío, y la linkearon. Sobre esto, Macarena Fort se diferenció de El Comandante al decir que ambos podían tener diferentes opiniones frente al tema, y que justamente por haber sido testigo del sufrimiento que muchas veces vio en su tío, es que sugiere que antes de someterse a una cirugía estética hay otros caminos para mejorar lo físico.

Insistiendo en que no criticó a Morena por hacerse cirugías estéticas para mejorar su cuerpo, la hija de Eduardo Fort aseguró: “No voy a bardear a nadie por su físico. Cada uno tiene el físico que tiene y si no te gusta podes hacer algo. Mi sugerencia es hacerlo lo menos invasivo posible”.

Más tarde admitió: “Sufrí bullying de chica por ser gorda. ¿Se piensan que voy a bardear a alguien por ser gorda? La gente que bardea a otros por el físico es porque tienen problemas ellos de autoestima y necesitan bardear para sentirse mejor, y yo me amo mucho. Todos somos lindos como somos. No importa lo físico, importa la mente y el corazón”, cerró Macarena Fort.

Qué se operó Morena Rial

“Me hice un par de cosas: la panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente, me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo”, contó More en sus historias de Instagram. En referencia a posibles nuevas intervenciones, la actriz y cantante, de 22 años de edad, dijo: “En noviembre voy por la segunda parte”.

Además, explicó que no se hizo una liposucción sino algo más complejo como una abdominoplastia.

Muchos le consultaron si fue por canje o pasó la mitad del precio, a lo que Morena respondió: “Nada de canje, las cosas buenas se pagan en la vida, es así”, cerró.