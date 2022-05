Sobreseyeron al catequista acusado de abuso

Pasó lo que ya se sabía desde la semana pasada. Como no hay pruebas firmes de que haya cometidos los abusos, fue sobreseído.

El juez de Garantías Federico Rodríguez finalmente sobreseyó del profesor de catequesis acusado del abuso de 7 niños de entre 3 y 5 años, cabe recordar que estas denuncias se dieron en el ámbito de dos colegios religiosos de San Juan. Con esto, Cristian Guillén fue desligado de la causa penal en su contra.

Las víctimas tenían entre 3 y 5 años y concurrían a dos colegios, donde Guillén daba clases de Catequesis.

Los relatos de los menores fueron muy escasos. Las siete pericias tuvieron resultados muy similares. No presentaron representaciones sexuales, indicadores de afectación en el crecimiento sexual, lenguaje inadecuado o sexualizados y no advierten vivencias de carácter sexual, no manifestaron traumas o alteraciones emocionales asociados a un abuso sexual.

“Todos los informes no permiten reunir las pruebas de cargo para formalizar la acusación y llevar a juicio de Cristian Guillén”, sostuvo el fiscal Ejarque.

¿Qué dijo el juez?

Ya se sabía que iba a terminar en sobreseimiento

La abogada de Guillen anticipó la semana pasada en Zonda TV que la causa iba a terminar en un sobreseimiento para el catequista.

Cristian Guillén se desempeñaba en el Colegio Santa Teresita de Rawson y en el Colegio Nuestra Señora del Tulum de la Universidad Católica de Cuyo. Desde el inicio de la causa, el joven sostuvo su inocencia y con el transcurso de la investigación el fiscal llegó a la misma conclusión.

“Si bien se estaban esperando los resultado de las pericias psicológicas a los 7 menores, ya se concluyó con las entrevistas tanto a los padres como a los menores”, dijo Leveque la semana pasada. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal con el doctor Ejarque a la cabeza, había solicitado al juez, el sobreseimiento de Guillen, “en función de que la prueba colectada noes suficiente como para realización una imputación contra él”, confirmó.

El caso

Este docente fue detenido en octubre pasado, apenas se recibió la primera denuncia. Los padres en los días siguientes protestaron en las puertas de los establecimientos y así aparecieron otras denuncias. Pero los testimonios de los niños y las pericias psicológicas realizadas a ellos, no arrojaron elementos de convicción para la imputación por un delito contra la integridad sexual.

“Al inicio, los niños en las entrevistas videograbadas al declarar, no aportaron ningún elemento que lleve a suponer que hubo abuso sexual. De todas maneras, se realizaron las pericias psicológicas que eran muy importantes para la defensa y para el fiscal y fueron contundentes en cuanto a que no hubo indicios ni nada que acredite que hubo abusos”, dijo la letrada.

Ahora, se espera que el juez resuelva y se establezca la fecha de la audiencia.

“Esta bastante tranquilo porque el sostuvo desde el inicio su inocencia. Vamos a pedir que cesen todas las medidas de coerción que le habían establecido al inicio de la causa.

Entendemos que hubo un daño muy grande. Ahora esperamos el resolutorio del juez, ha sido dañado en su persona, en su dignidad, en su honor, en escraches públicos y en esta casa. Se analizara mas adelante si se interpone otra acción. El ha sido dañado en el plano personal, laboral y social”, sostuvo Leveque.