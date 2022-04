Sobreseyeron a un conductor que se vio involucrado en un choque fatal

El siniestro vial ocurrió a fines de enero de este año. La víctima fue un joven de 19 años que transitaba en una moto. La Justicia determinó que el automovilista no fue responsable de aquella fatalidad y lo desligó de la investigación judicial.

Este miércoles, la Justicia resolvió dictar el sobreseimiento para un automovilista que fue investigado por un accidente de tránsito fatal, que sucedió el 30 de enero pasado.

El siniestro vial tuvo como lamentable consecuencia, la muerte de Abel Heredia, un joven de 19 años que transitaba en moto por calle Las Moras, muy cerca de la Villa Tacú, en Zonda.

En la audiencia que se llevó a cabo este miércoles en la Sala 8, César Luis Olmos, quien conducía el auto VW Gol que participó de aquel trágico choque, fue sobreseido por la jueza Celia Maldonado.

El abogado defensor de Olmos, Dr. Marcelo Antonio Abarca, en diálogo con Zonda Diario sostuvo que “el fiscal Francisco Micheltorena luego de haber recabado los distintos elementos de pruebas, pericias accidentológicas, declaración de testigos, llegó a la conclusión de que efectivamente, el resultado muerte de la víctima se produce por su propia responsabilidad”

“Quedó acreditado que el conductor de la moto, iba realizando maniobras sumamente riesgosas, piruetas peligrosas. Así es que a raíz de ello, colisionó en el vehículo de Olmos. Con los peritajes quedó demostrado que fue él (Heredia) el que colisionó con el auto porque se cruzó de carril”, explicó el Dr. Abarca.

“La moto, se cruza violentamente por exceso de velocidad y termina impactando en el auto que conducía Olmos y se pudo determinar que por parte de mi cliente no hubo incidencia causal en el resultado”, destacó el letrado.

EL ACCIDENTE



Abel Heredia tenía 19 años, jugaba al rugby en el Jockey Club y pertenecía también al Batallón 25 “Pro-Patria” San Juan del Colegio Don Bosco.

El joven transitaba en una moto Honda Titán 150, aquel domingo alrededor de las 21:30, cuando chocó con un auto en Zonda. El impacto fue tan violento que perdió su brazo izquierdo y luego ya en el Hospital Rawson dejó de existir.

INVESTIGACIÓN CONCLUÍDA

El sobreseimiento que se dictó este miércoles trajo alivio para César Luis Olmos.

“Con esta resolución quedó cerrada la investigación y al no haber oposición, César Olmos fue desvinculado de la causa en forma definitiva”, señaló su abogado.

“Esto significa un gran alivio para mi cliente. El declaró que todo fue tan sorpresivo que no pudo reaccionar para evitar lo acontecido”. agregó el Dr. Abarca.

Olmos solo estuvo detenido tres días hasta que se formalizó la imputación y el fiscal no se opuso a su excarcelación.

“Olmos al ser el conductor del auto, se lo responsabilizaba o acusada en redes sociales y en algunos medios. Ahora, a través de la investigación judicial se determinó que la responsabilidad no fue de él. Fue la responsabilidad de la propia víctima, lamentablemente.

Este paso fue importante para mi defendido porque le ayudara a sobrellevar este trauma por el que ha pasado”, comentó el letrado.