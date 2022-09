SJ tiene un nuevo sistema electoral para elegir a sus autoridades

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el Sistema de Participación Abierta Democrática. Los partidos o frentes que se anoten se definirán como agrupación política, pueden contener líneas internas que serán “subagrupaciones”. La oposición adelantó que judicializará la decisión de la cámara por considerarla inconstitucional.

El cuerpo legislativo trató y aprobó la modificación de la Ley N° 2348-N del Código Electoral Provincial, que introduce el Sistema de Participación Democrática Abierta (SiPAD). El proyecto impulsado por el oficialismo consiguió 26 votos a favor y 9 en contra. La votación fue nominal.

Tras la derogación de la ley 613-N que prohibía modificar las reglas del juego electoral 18 meses antes de una elección, nuevamente el cuerpo deliberativo se reunió. Esta vez para debatir la modificación del Código Electoral y con ello la introducción del Sistema de Participación Democrática Abierta.

El debate tuvo dos contendientes de peso durante. Por un lado, el oficialismo del FdT que impulsó este sistema. Los argumentos oficiales se fortalecen con la eliminación de las elecciones PASO en San Juan y proponer un sistema de elección que “garantice y amplíe la participación democrática”, dijo la diputada Celina Ramella. Del otro lado, la oposición de Juntos por el Cambio quien planteo que este nuevo sistema electoral permite la transferencia de votos, por lo que el ciudadano elige a una persona y si esta no consigue la mayoría, sus votos irán a otro candidato que puede pensar o actuar totalmente diferente al candidato votado. Fortaleciendo esta tesis los legisladores de la oposición destacaron que a su entender viola los artículos 185 y 244 de la Constitución Provincial, que tiene que ver con el voto directo del gobernador y vice y de los intendentes.

A lo largo del debate hubo varios cruces entre los que destaca el del oficialismo en que la oposición nunca participó de los debates en comisiones. Sin embargo, destacaron que las legisladoras de JxC fueron a estas reuniones. Desde JXC expresaron que ellos no podían participar de un debate donde se estaba tratando algo inconstitucional. A su vez destacaron que “violaron la ley porque los tiempos están superados”, en alusión directa a la derogación de la ley 613-N que impedía el cambio de reglas de juego.

También la oposición, sabedora de que tiene minoría en la Cámara aseguró que irá a la Justicia para que en ese ámbito se dirima la legalidad de este nuevo sistema electoral. Recordaron que la eliminación de las PASO está judicializada. Por su parte, desde el oficialismo reclamaron que “los temas de la política se tienen que discutir en el ámbito de la política”. La diputada Fernanda Paredes cargó contra la oposición al decir que “muchas veces no se tratan los proyectos de la oposición porque no cumplen con las formas”.

En el debate

La presentación de este nuevo sistema electoral lo hizo la diputada Celina Ramella, quien habló del espíritu participativo.

En la misma línea, el diputado Juan Carlos Gioja, en defensa del SiPAD, afirmó que “muchos salieron demonizando la ley, diciendo que es inconstitucional, pero este es un sistema que garantiza la participación ciudadana”.

En tanto que el santaluceño, de JxC Carlos Platero afirmó que “el voto tiene que ser en forma directa. Me opongo a la transferencia de los votos”, señaló. Además, “no hubo consenso, a las fuerzas que no tienen representación política las invitaron cuando ya estaba el dictamen. Los llaman cuando todo estaba cocido”

Por su parte el diputado Carlos Jaime reforzó la posición al decir que “el sistema colisiona con la Constitución ya que viola los artículos 185 y 244. Solo beneficia a un sector político”.

Por su parte, el SiPAD tuvo una gran defensa de la diputada Florencia Peñaloza del ConFe, aliada a De Todos “se trata de algo estudiado y trabajados, a los fines de darle a los electores un sistema nuevo e innovador a nivel mundial, que permita más participación en democracia”. Criticó a la oposición al no debatir el planteo de un nuevo sistema electoral. “Decir que no debato porque si, parece una cuestión de niños caprichosos”.

El diputado bloquista, Andrés Chanampa afirmó que “si no están de acuerdo con un proyecto, la oposición puede hacer un dictamen en minoría, lo que también implica proponer”.

Ante esto, el diputado de Juntos por el Cambio Enzo Cornejo afirmó que “con esta decisión se llevaron puesto el futuro de los sanjuaninos y este sistema sería viable solo para las elecciones de 2027”.