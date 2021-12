SJ será sede de la fase final de la Liga Nacional de Futsal

Se disputará en el Estadio La Superiora y contará con la participación de 12 equipos que buscarán ser el mejor a nivel nacional. En esta edición los únicos representantes sanjuaninos serán Huarpes y La Gloria.

Del 15 al 19 de diciembre San Juan será sede del mejor futsal nacional, cuando se ponga en juego la fase final de la Liga Nacional Argentina de Futsal. La presencia de 12 instituciones le dará el marco que corresponde a un evento que se empieza a convertir en un clásico del ambiente futsalero.

En esta oportunidad el escenario elegido será el estadio La Superiora, en Rawson, donde se llevará a cabo todo el certamen. Allí se disputarán los encuentros correspondientes a los tres grupos, conformados por cuatro equipos cada uno. El sistema de clasificación será el mismo utilizado en la pasada edición. El primero de cada zona y el mejor segundo.

Conformación de las zonas

Zona A

Argentinos del Norte Tucuman

Náutico Rosario

Huarpes San Juan

Barracas Central

Zona B

Camioneros de Río Grande

ADEFU Río Grande

La Gloria San Juan

Banco Provincia Mar del Plata

Zona C

San Pedro Mendoza

San Lorenzo de Almagro

Jockey Club de Rosario

Club Boca Jrs.

Cronograma de partidos

Zona A

Fecha 1

Barracas Ctral. vs Huarpes F.C. (San Juan)

Arg. Del Norte (Tuc.) vs Náutico (Ros.)

Fecha 2

Arg. Del Norte (Tuc.) vs Barracas Ctral.

Náutico (Ros.) vs Huarpes F.C. (San Juan)

Fecha 3

Barracas Ctral. vs Náutico (Ros.)

Huarpes F.C. (San Juan) vs Arg. Del Norte (Tuc.)

Zona B

Fecha 1

Banco Provincia (Mdp) vs La Gloria (San Juan)

Camioneros (R. Grande) vs Adefu (Río Grande)

Fecha 2

Camioneros (R. Grande) vs Banco Provincia (Mdp)

Adefu (Río Grande) vs La Gloria (San Juan)

Fecha 3

Banco Provincia (Mdp) vs Adefu (Río Grande)

La Gloria (San Juan) vs Camioneros (Río Grande)

Zona C

Fecha 1

Boca Jrs. vs Jockey Club (Ros.)

San Pedro (Mza.) vs San Lorenzo De A.

Fecha 2

San Pedro (Mza.) vs Boca Jrs.

San Lorenzo De A. vs Jockey Club (Ros.)

Fecha 3

Boca Jrs. vs San Lorenzo De A.

Jockey Club (Ros.) vs San Pedro (Mza.)