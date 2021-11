SJ se hace eco de la necesidad de los talles para personas reales

La necesidad de la reglamentación de la ley de talles plantea una alternativa para quienes tienen problemas a la hora de conseguir prendas para vestir. En San Juan se hizo una medición de talles con el escáner corporal del INTI, con lo que se podría definir cual es el talle local.

Escribe: Víctor García

Proyecto Plus nació hace un tiempo y tiene como objeto entre otras cosas visibilizar la realidad de las personas que utilizan talles grandes -personas reales- para poder vestirse. Entre los problemas que enfrenta está la dificultad de conseguir prendas y que estas, también respondan a la moda o a las tendencias.

Celina Pereira, al frente de proyecto Plus contó que están organizando un desfile de modas (con fecha a confirmar) para visibilizar esta situación y de esa forma seguir trabajando en la implementación y reglamentación de la ley de Talles a nivel nacional y bregar porque se avance en la provincia.

“Nosotros a través de Proyecto Plus nos hemos encargado de demostrar los diferentes conflictos que tienen las personas a la hora de vestirse, calzarse y enfrentar la falta de talles en la provincia”.

Pereira explicó que “uno de los problemas que nos enfrentamos es la reglamentación de la ley de talles”. Vale mencionar que Buenos Aires lleva la iniciativa en este tema pues en el 2019 hizo acciones en pro de este tipo de problemática, que luego se vieron frenadas tras la ocurrencia de la pandemia del Covid-19.

“Con el escaneo de talles vamos a tener por primera vez el conocimiento concreto del cuerpo argentino”

Por otro lado, explicó que “en el Centro Cívico se encuentra el escáner corporal. Nosotros insistimos en que la gente vaya y se mida. Esta es una oportunidad única de participar en este gran proyecto. Con esto se planea que se van a sacar 10 talles para legitimar el cuerpo argentino, que no sabemos cual es. Siempre hemos utilizado ropa europea, asiática o estadounidense”. Quienes estén interesados pueden acceder al mismo hasta hoy de 8 a 13.00 y desde las 15.00 a las 16.00.

Vale marcar que dicho escáner es del INTI y las personas para acceder al mismo tienen que sacar el turno a través de la página de esta institución, por la página de ANSES o la aplicación de Mi Argentina.

“La persona que se escaneó le llevó la valoración de 50 medidas que te sacan de largos y contornos. Obtenés la talla -altura- e índice de masa corporal”. Se debe remarcar que han sido más mujeres las que han respondido a esta convocatoria, pues “el hombre es más reticente a exponer su cuerpo”.

En ese sentido afirmó que “creo que estamos haciendo historia y por primera vez vamos a conocer el cuerpo de los argentinos. Podemos tener una vaga idea pero no está científicamente comprobado”.

Explicó que el proyecto apunta a que “tengamos el talle argentino para que las empresas, las marcas y los productores de prendas de ropa, sepan por donde se tienen que regir”.

De acuerdo a lo que explicó la especialista “en la Argentina no existe una tabla de talles por lo que los fabricantes lo hacen como pueden, a ojo”.

En este contexto explicó que “para seguir avanzando estamos organizando un gran desfile ”, cuya fecha se confirmará próximamente. En el mismo también se habrá música electrónica porque “creemos que la música electrónica y la moda van muy de la mano”.

En la actualidad “quienes están colaborando con el tema de la ley de talles está entre los 30 y 40 años”. Del desfile, se prevé que participen 30 modelos de los cuales 10 son hombres y 20 mujeres.

Agregó que “hemos puesto cierta preponderancia en la mujer porque es la que más violencia siente a la hora de vestirse. Lo que queremos hacer es un desfile de modas, representativo del cuerpo que creemos que tienen los sanjuaninos. Otro sector que tienen problemas para conseguir talles son las personas muy flacas o también los muy altos o bajos”.

En San Juan se está avanzando con el tema de la ley de talles “hay mucho reconocimiento de instituciones que se han sentido identificadas, pero como todavía no hay una reglamentación sigue costando mucho conseguir talles y cosas lindas”.

“Quienes sufren más son los que no tienen recursos económicos”

La conductora del programa Cultura Inquieta que se emite por Zonda TV sobre los problemas que tienen las personas a la hora de conseguir prendas para vestir afirmó que “como mujer real te puedo decir que si vos tenés plata y un buen ingreso no lo sufrís tanto porque a las prendas las mandas a hacer o lo pedís, el problema es cuando la persona tiene escasos recursos y si a esto le sumas que tiene un problema de salud se complica aún más”.

El problema es que “la sociedad ven a las personas- reales- como sin talento y puede tener un gran talento. El problema es que esta situación afecta en lo laboral y lo profesional dejando sin muchas posibilidades a la persona. Esto va más allá del tema de la ropa”. En ese sentido remarcó que “el tema de la ropa, en muchos casos te define el destino de las personas”.

De hecho las tendencias de la moda marcan la problemática del talle único y en ese punto inicia el problema para conseguir prendas de vestir.

Celina Pereira. Proyecto Plus

“Se tiene que avanzar rápidamente en la reglamentación de la ley de talles porque la mujer es la que recibe con mayor violencia el problema de no encontrar prendas para vestirse”.