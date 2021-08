SJ recuperó el dinero que pagó por vacunas que nunca llegaron

Los 18 millones de euros que el gobierno erogó por un millón de dosis de Sputnik V a una empresa alemana cuya entrega no se cumplió, retornaron a las cuentas de la provincia.

El Secretario de Coordinación Administrativa Financiera de Salud Pública, Guillermo Benelvaz y el Asesor Letrado de Casa de Gobierno, Carlos Lorenzo, informaron en conferencia de prensa que el dinero que se había pagado a una empresa alemana para adquirir vacunas, operación que no se concretó porque ésta incumplió con los plazos establecidos de entrega, ya están depositados en la cuenta del gobierno provincial.

Benelvaz destacó que “una de las órdenes que nos transmitió el gobernador fue darle seguridad a los fondos y a la operación de compra de vacunas sin poner en riesgo el dinero de los sanjuaninos y por eso se eligió una herramienta, que internacionalmente es muy usada, que tiene la figura de un agente custodio de fondos”. Consideró que “esto nos dio la tranquilidad que, inclusive con una operación que no llegó a materializarse, los fondos de la provincia no corrían riesgos. Simplemente había que esperar a que se cumplieran los plazos legales conforme al contrato”, explicó.

Luego agregó que la transferencia se concretó el lunes luego de que se cumpliera el plazo. “El agente de custodia que está ubicado en Londres la hizo a la cuenta que tiene la provincia en el Banco San Juan, aunque antes pasó por lo que se llama un banco corresponsal que está en España, y de esa manera los fondos llegaron a la Argentina y se hizo la liquidación de divisas”.

Lorenzo a su turno acotó que el dinero que se reintegró es la misma cantidad que se depositó en el agente “escrow” (depósito).

“Va a estar disponible para cualquier contingencia por si la provincia necesita salir a buscar vacunas o algún otro insumo para paliar la pandemia de Covid.

Si embargo Benelvaz expresó que por ahora no hay búsqueda de vacunas porque la provincia tiene disponibilidad suficiente.

Respecto de si San Juan iniciará alguna acción legal contra la empresa por el incumplimiento del contrato o perjuicios originados el letrado aseguró que “ahora se hará el análisis pertinente para ver si se ha configurado alguna procedencia para hacer algún reclamo legal”. Pero remarcó que la prioridad era recuperar los fondos que al cambio actual superan los 2.100 millones de pesos.

LOS MOTIVOS QUE HICIERON DESISTIR DE LA COMPRA

El Gobierno de San Juan en los primeros días de mayo inició las negociaciones con la empresa alemana RuL AG para la compra de un millón de dosis de vacunas, pero según se informó, después de que se cumplieran los tres plazos establecidos por contrato para la entrega y que fueron incumplidos, se decidió desistir de la operación porque en ese momento se incrementó la llegada de vacunas a la provincia.

La fecha para recuperar los 18 millones de euros comenzó a correr a partir del 22 de julio por lo que el plazo de 30 días corridos venció el lunes pasado, tal cual se cumplió, según informaron en la conferencia de prensa Benelvaz y Lorenzo. Es decir el agente de “escrow” londindense The Law Debenture Corporation realizó la transferencia de los fondos al gobierno de San Juan.

Además, no se pagó ningún tipo de comisiones por intermediación, bancarias ni el costo del fondo de custodia. Los mismos “conforme contratos que están en su poder, han sido todos a cargo de la empresa RuL AG” indicaron los voceros del gobierno provincial.