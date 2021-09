SJ elevará el aforo al 100% para todas las actividades

Se refiere a las económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados. Así lo determinó el Comité Covid mientras espera el Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación.

Escribe: Omar Andrada

Conocidos los anuncios de las nuevas flexibilizaciones en el marco de la pandemia por coronavirus el Comité Covid de la provincia se reunió y espera que se oficialice el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Nación para adherirse. Así lo expresó a Zonda Diario, Marcelo Espósito, Subsecretario General de la Gobernación.

En ese aspecto anticipó que cuando esto se produzca se elevará el aforo al 100% para todas las actividades (económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales) en lugares cerrados. Hasta ahora es del 70% de la capacidad. Además los eventos culturales o recreativos y deportivos el cupo de 200 personas se extenderá a 1.000.

“Vamos a hacer lo que veníamos haciendo, acompañar las medidas nacionales”, aseguró Espósito. “Ya hemos estado trabajando con los anuncios que se hicieron públicos para adaptarlos a la realidad sanitaria propia que tiene la provincia”.

Amplió que ya se había reglamentado que no haya límite de capacidad para las reuniones familiares y sociales. Recordó que en SJ “hay un aforo distinto para las discotecas que es del 70% que no requiere el cuadro de vacunas que pide Nación”. Expresó que esperan que “salga el decreto nacional para ver la letra fina, adherir e implementarlo en San Juan con las salvedades del caso”.

Explicó que algunas medidas nacionales regirán a partir del 24 de septiembre “pero también hubo aclaraciones por parte del ministerio de Salud Pública Provincial referido a uno de los temas más polémicos que es el no uso del barbijo en la vía pública en algunas situaciones, caso que en San Juan nunca se aplicó y sería a partir del 1 de octubre que es hasta cuando tenemos legislación”, indicó.

También refirió que “se habilitan los viajes de egresados y jubilados, que tienen un sistema parecido a los salones de fiestas y bailes, que ya estaban habilitados, y vamos a elevar el permiso que había que sacar en la provincia para eventos mayores a 200 personas, -si eran culturales o recreativos vía Ministerio de Turismo, o si eran deportivos vía Secretaría de Estado de Deportes-, a un cupo de más de 1.000 personas”.

Respecto a qué sucederá cuando se habilite el Paso de Agua Negra hacia Chile que se hace todos los años en verano aclaró que “climatológicamente estamos lejos de habilitarlo porque normalmente se hace a fines de noviembre o primeros días de diciembre”.

Si bien es cierto consideró que es la vía de ingreso directo a la provincia, “están las alternativas de los que ya se habilitaron, principalmente Ezeiza, el Paso de los Libertadores que se habilitó la semana pasada y hoy (por ayer) se habilitó el de Iguazú que nos une con Brasil”.

Informó que la implementación en San Juan (habilitación del Paso Agua Negra) es en conjunto con la Dirección de Migraciones. Finalmente aseguró que según los anuncios nacionales éstos se harán en forma parcial, “por lo cual desde el 24 de septiembre aquellos argentinos que regresen al país o los extranjeros que lo hagan por razones de trabajo no van a hacer cuarentena. Desde el 1 de octubre se va a requerir un cupo y algunos requisitos como PCR o la vacunación con dos dosis con 14 días de anterioridad y posteriormente, a partir el 1 de noviembre no habrá cupo para el ingreso”, concluyó.

“LA VACUNACIÓN NOS PERMITE AVANZAR”

La Ministra de Gobierno, Fabiola Aubone se refirió a las medidas tomadas por la Nación y como se aplicarán en la provincia. “Las medidas de control continúan porque la pandemia no ha terminado y el virus sigue moviéndose. Lo que pasa es que al haber inmunidad con la vacunación eso nos ayuda y permite avanzar en la provincia sobre los porcentajes. Hoy tenemos mas del 90% con la primera dosis y el 70% con la segunda”, remarcó Aubone.