SJ concentra el 60% de los anuncios de inversión minera de la Argentina

Se trata de proyectos de exploración, construcción y ampliación, que están a cargo de diversas empresas, por un total de más de US$ 5.111 millones, según cifras oficiales.

Cinco anuncios de inversión realizados por la industria minera abarcan proyectos ubicados en nuestra provincia, los cuales totalizan el 59,58% del total del país.

De acuerdo a los anuncios realizados por las compañías del sector desde febrero de 2020 hasta la fecha, están previstas inversiones por al menos US$ 8.757 millones en la Argentina, en proyectos que se encuentran en distintas etapas de ejecución, ya sea en obras de exploración, construcción o ampliación y sostenimiento de operaciones en yacimientos metalíferos y de litio.

De dicha cifra, 5111,40 millones de dólares, serán volcados en SJ, generando puestos de trabajo y motorizando la economía provincial.

La Secretaría de Minería de la Nación, destacó que del total de US$ 8.757,9 millones, el proyecto Josemaría, en Iglesia, concentra casi la mitad de los anuncios con compromisos por US$ 4.200 millones, pero su Informe de Impacto Ambiental para explotación, aún no fue aprobado.



Fuentes privadas del sector explicaron que la decisión de promover las inversiones, formalizada a través del decreto 234/2021, permitió acelerar u la toma de decisiones de inversión, por su determinación en el manejo de divisas.

Otro aspecto que impulsa las inversiones son el incremento de los precios internacionales y de la demanda de una canasta de minerales vinculados al desarrollo que se proyecta durante los próximos años vinculados a las energías renovables y la electromovilidad.

Según las declaraciones juradas del Artículo 25 correspondientes a las inversiones proyectadas para todo 2021, las beneficiarias del régimen declaran un incremento del 14% de las inversiones globales respecto al año anterior, que alcanzaría los USD 1.327,3 millones.

Esas inversiones permiten observar para el año un desagregado en: Exploración, US$ 243,2 millones; Construcción y Ampliación, USD$522,2 millones; y Sostenimiento, US$ 561,9 millones.

Además, para mantener la dinámica de las inversiones el Gobierno está trabajando en medidas que permitan asegurar la estabilidad fiscal a largo plazo, acelerar plazos de devolución del IVA de exploración y del IVA de construcción e introducir el principio de la progresividad en el régimen impositivo en algunos impuestos que pueden restar competitividad a la minería.