SJ busca importar insumos médicos para ahorrar plata

El roce internacional que tuvo la provincia en su intento de adquirir vacunas contra el coronavirus, le consiguió un bien importantísimo para enfrentar la situación sanitaria: los contactos internacionales con los productores de tests y otros productos y la posibilidad de ahorrar dinero en la adquisición de los insumos médicos.

Por Lucas Laciar

La compra de vacunas, no fue sólo pálidas para San Juan. Es que la aventura internacional por conseguir vacunas para los sanjuaninos, le abrió las puertas a los funcionarios de la cartera de Salud Pública con empresas internacionales que producen insumos, lo que significa una buena oportunidad para aprovechar esos contactos y ahorrar costos en materia sanitaria, importando insumos a un menor costo que lo que consiguen en Argentina.

Cuando el Jefe de Gabinete aclaró que las provincias no tenían prohibido comprar vacunas contra el Covid-19, el Gobierno de San Juan salió al mundo a contactar empresas y laboratorios para conseguir vacunas. Las compró, pero la empresa alemana Rul AG, le falló y no cumplió el contrato a pesar de que la provincia desembolsó 18 millones de euros.

Como estaba previsto, el dinero ya volvió a las arcas provinciales, y ahora, los funcionarios de la cartera sanitaria tienen una misión: importar insumos que no se fabriquen en argentina y un mejor costo

“Se ha avanzado al nivel de las averiguaciones, es algo que hemos aprehendido en este proceso y hemos visto cosas que, como San Juan no había salido al mundo, no había visto”, explica a Zonda Diario el secretario administrativo y financiero del Ministerio de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, quien viaja hoy a Buenos Aires a hacer averiguaciones al respecto.

“En principio, una de las cosas donde habría una conveniencia importante, es en la compra de test. Queremos ver qué tan operativo es, saber si se van a poder liberar en ANMAT y como es el esquema impositivo, que en principio tenemos entendido que es libre de impuestos. Estamos averiguando eso para ver cuánto conviene o no hacer la operación”, agrega el funcionario que este martes se pondrá en contacto con el agente especializado en el tema de la aduana, para estar seguro de la operación.

Si bien Benelbaz no se aventurar a dar números precisos respecto al ahorro, Zonda Diario le consultó si sería de un 15% o 20% y estimó que sería más, pero aclaró que primero hay que evaluar todos los detalles para tener un número más concreto sobre el ahorro en la compra de los testeos.

Que importarán y que no

Benelbaz analiza que “en jeringas y agujas, no conviene importar, es más barato aquí que afuera. En barbijos puede haber una diferencia, pero, para la cantidad que necesita San Juan para un año, es más o menos lo mismo, el ahorro es mínimo. Además, convengamos que una cosa es un test que se fabrica afuera, y que importa otro, otra cosa es un barbijo que se hace en Argentina y que genera fuentes de trabajo. No hay test de industria nacional, son todos importados”.

Lo que se viene

Hasta que se aten todos los cabos para la importación de test, Salud Pública hará una compra importante mediante una licitación el próximo 10 de septiembre. Será de 110 millones de pesos, por unos 150 mil tests. Calculan que alcanzaría para cubrir la demanda hasta marzo o abril, pero que puede cambiar, dependiendo si llega la variante delta o hay una escalada de casos”.