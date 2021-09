Syrah, el varietal estrella, que perdió su espacio

Según el INV, en la provincia el Syrah disminuyó su superficie implantada en un 20.6%, quedando solo 2482 hectáreas. Este varietal, en su momento fue tomado como el emblema de la provincia y al no conseguir su instalación como tal, quedó relegado. Estas son las razones por las que se cayó de su lugar.

Escribe: Víctor García

De acuerdo a lo que explican algunos enólogos del medio, el Syrah es uno de los varietales que mejor se adaptó en la provincia, pero en la medida que se fue desarrollando los productores se encontraron con algunos problemas propios de la planta, que no es muy longeva y que también tiene algunos problemas sanitarios propios. A esto se le sumó que no tiene un alto volumen de producción y ante un mismo precio en la uva, los productores optan por aquellos en los que se cosecha más kilos.

De acuerdo a un informe del INV, en el país hay 11.797 hectáreas cultivadas de Syrah, lo que representa el 5.5% del total cultivado. En 10 años, su extensión implantada ha tenido una disminución del 7,9%, donde Mendoza tuvo una disminución del 3,9% y San Juan del 20.6%. Esto lleva a que en San Juan solo haya en la actualidad 2482 hectáreas cultivadas.

En su momento las bondades del varietal Syrah, deslumbraron a los sanjuaninos. Desde el mismo gobierno provincial se intentó poner como emblema a este vino, entendiendo que Mendoza hacía lo propio, pero con el Malbec. Lo que llevó a que se tomara como política pública impulsar este vino y con el tiempo fue dejada de lado, ya que los objetivos nunca se lograron y en vez de incentivar las exportaciones de vinos sanjuaninos, le dio un mayor espacio a los de Mendoza, que habían tomado al Marbec como emblema.

Consultado, el presidente del Centro de Enólogos, Fabricio Ferrandiz sobre las razones por las que el Syrah, perdió el “podio”, como vino emblema, afirmó que “sin dudas fue por una cuestión comercial. Cuando exportamos lo primero que te compran es Malbec, luego en blancos viene el Chardonnay y en tercer término vienen el Cabernet Sauvignón y el Syrah”. La estimación del dirigente es que de “cada 10 botellas que se exportan 9 son de Malbec en sus distintos tipos y una del resto de los vinos”.

También en la medida que se fueron desarrollando los viñedos, los productores se encontraron que la planta tenía algunas enfermedades. “Con el tiempo, un viñedo de Syrah no dura más de 10 o 15 años y las plantas tienen problemas”, explicó el especialista. De acuerdo a lo que se informó “el 80% del Syrah que hay implantado en la provincia a los 10 o 15 años de estar plantados”.

La realidad es que el Syrah de San Juan nunca logró posicionarse e insertarse en los mercados internacionales. Australia, que lo tomó como emblema de la producción, también lo terminó abandonando.

El enólogo Rafael Perez Romero, al analizar lo que ocurrió afirmó que “en su momento fue una mala estratégica política, porque el mayor consumo de vinos estaba dado en el Malbec y el Cavernet Sauvignón”. El mayor volumen de exportación estaba y está dado por los Malbec “porque es el vino emblema de Argentina. “Creo que a nuestros amigos mendocinos les encantaba que nosotros hubiéramos elegido Syrah y ellos Malbec, si total el 80% de lo que se exportaba era Malbec”. Es por esto que remarcó que “fue una mala estrategia de San Juan de querer posicionar un vino que no era el demandado por los consumidores”.

Consideró que tal cual ocurre con otras bebidas “se tienen que hacer estudios de mercado y desde ahí enfocar las políticas públicas y no al revés. Nosotros tomamos al Syrah como varietal insignia, sin tener datos estadísticos de lo que quería el público”.

70,4%

de los viñedos de Syrah se encuentran en Mendoza. En 10 años solo perdieron el 3.9% de la superficie.

21%

de la superficie implantada con este varietal se encuentra en la provincia de San Juan. Esta vid tuvo un retroceso en 10 años del 20.6%