Sindicatos docentes pretenden una suba mayor a la paritaria nacional. La pretensión es superar el incremento salarial de 45% acordado en la paritaria nacional. Algunos hablan de que el primer tramo en marzo debe ser mayor al 21,21% establecido en la Nación.

Este jueves por la tarde, arranca la segunda reunión paritaria entre los tres gremios docentes de San Juan y el Gobierno provincial representado por las titulares de las carteras de Hacienda y Educación. En el primer encuentro se pusieron de acuerdo en varios puntos, pero no se realizó alguna propuesta de incremento salarial en base a porcentajes, teniendo en cuenta que no estaba cerrada la paritaria nacional.

Ahora, los gremios docentes locales buscan mejorar el acuerdo nacional en las paritarias locales, con la premisa de no perder ante la inflación.

La Nación acordó un con los gremios un incremento salarial del 45% en cuatro tramos: 21,21% en marzo, 8,08% en junio, 8,08% en agosto y 8,08% en septiembre. A su vez, el acuerdo agrega un aumento del 81% a septiembre del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que alcanzará el monto de $5.141 y otros $2.250 por mes por conectividad.

En este contexto, Zonda Diario dialogó con los representantes de los tres gremios locales que remarcaron la necesidad de mejorar este acuerdo nacional.

“Es importante, pero esta es la base para que negociemos nuestro salario en cada una de las provincias. Pasa a ser de 50 mil pesos el salario inicial. Es bastante interesante. Vamos a solicitar que el primer tramo sea superior al acordado a nivel nacional (21,21%) que es lo que más va a incidir. La alta inflación es la que nos lleva a esta situación”, señala el titular de AMET, Daniel Quiroga a este diario.

En tal sentido, el gremialista expresa “creo que hay que pensar en que hay que arreglar la estructura salarial. A partir de ahí, vamos a obtener mejores beneficios para mejorar el sueldo inicial”.

“No se lo que va a ofrecer el Gobierno provincial. Ya hemos trabajado sobre 4 puntos y eso tiene que respetar el Gobierno provincial”, recalca.

Por su parte, el secretario general de UDAP, Luis Lucero, destaca sobre el acuerdo nacional que “lo bueno es que la conectividad ya está modificada ya que en la provincia teníamos un problema porque son dos conceptos diferentes. Lo importante es que, si no hubiera voluntad política, no hubiera cláusula de revisión en septiembre”.

“El acuerdo paritario es muy parecido al del año pasado”, compara el sindicalista. Pero destaca que “esa incertidumbre por la inflación, queda superada con la cláusula de revisión. Tenemos que ver que nuestro acuerdo en San Juan pueda ser superador”.

En tal sentido, Lucero Destaca los cuatro puntos acordados en el primer encuentro entre las partes la semana pasada: “Ganarle a la inflación; paritarias flexibles: cláusula de revisión y que el mayor impacto se genere en marzo”.

El gremialista recalca que “son puntos claves, hay un compromiso sobre lo que queremos en conjunto. Después vamos a discutir números. El Gobierno provincial se comprometió a que nunca el salario esté por debajo de la inflación”

El secretario general de UDA, Roberto Rosas, celebró que el salario inicial pase a ser de $50.000 a partir de marzo, aunque “uno siempre tiene más expectativas”, reconoce.

Sobre lo que se viene para la segunda reunión, adelanta que “ahora, la parte nuestra, es ver si podemos mejorar el valor índice para mejorar el básico de todos los cargos del escalafón docente. Además, que se de cumplimiento al acuerdo de la paritaria nacional. Y, de alguna manera, ver que la provincia pueda mejorar ese mínimo. Queremos un acuerdo salarial, de mínimo, igual o mejor que el del año anterior”.

En este contexto, recuerda que “el acuerdo nacional es de 45%, el año pasado nosotros pudimos tener un 50%. Además, si bien el incremento es interesante, seguimos con un salario inicial por debajo de las necesidades de la canasta básica familiar”.