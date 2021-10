Sin pruebas, tres meses en prisión por tocarle la cola a una mujer

Finalmente ayer, la jueza de Garantías, Verónica Chicón, dictó su sobreseimiento, a pedido del fiscal Juan Manuel Gálvez, quien no encontró pruebas que acreditaran el hecho por el cual se lo acusada de abuso sexual simple.

En una audiencia que se celebró en la mañana de ayer, la jueza de Garantías, Verónica

Chicón, sobreseyó a un hombre de apellido Agüero, quien pasó tres meses en la cárcel acusado de haberle tocado la cola a una mujer.

La magistrada adoptó dicha decisión a pedido del fiscal Juan Manuel Gálvez, quien solicitó

el sobreseimiento del imputado, ya que no encontró pruebas que acreditaran el hecho. César Oro, defensa del acusado, adhirió a la petición del Ministerio Público Fiscal.

Los hechos, según consta en la resolución a la que pudo acceder Zonda Diario, ocurrieron

el 26 de febrero pasado a las 23 horas en el Barrio San Luis. Una mujer, E.L., quien estaba comprando en un kiosko ubicado en la calle San Lorenzo, justo frente a su domicilio, denunció que Agüero le habría dado un golpe en los glúteos con la mano.

En la audiencia de formalización que se celebró días después, el fiscal Gálvez pidió seis meses para llevar adelante la investigación y también la prisión preventiva del hombre imputado por el delito de abuso sexual simple. Pero el juez no concedió

la prisión. Sin embargo en julio, al encontrar un antecedente por una condena anterior, la fiscalía pidió y logró que el imputado fuera a prisión Agüero estuvo tres meses en prisión, hasta que en la audiencia que se desarrolló ayer, la Fiscalía señaló que “luego de practicadas múltiples medidas y agotadas las tareas de investigación, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y no hay

fundamentos suficientes para requerir la apertura del juicio”.

Gálvez, ante la falta de pruebas para abrir el juicio, pidió el sobreseimiento de Agüero, petición a la que se adhirió la defensa, y a la que no se opusieron la Asesora de Menores y la denunciante.

La jueza Verónica Chicón aceptó la solicitud de la Fiscalía “teniendo en cuenta que la disposición de la acción penal se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal”.

“En consecuencia, entiendo que no hay fundamentos suficientes para requerir en un futuro la apertura del juicio contra Agüero. No existiendo oposición alguna, corresponde ordenar el sobreseimiento solicitado, ya que han sido agotadas las tareas de investigación, no existiendo razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y no hay fundamentos suficientes para requerir la apertura del juicio”, añadió en su resolución la magistrada de Garantías.