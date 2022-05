Sin la CGT, los movimientos sociales pidieron por “nuevos derechos”

Distintas agrupaciones se dieron cita en el centro porteño y otros puntos del país y llamaron avanzar en los “derechos que faltan” para el sector de la economía popular.

Organizaciones sociales conmemoran este domingo el Día Internacional de los Trabajadores, con actos y marchas divididos y desplegados por todo el país, con eje central en la ciudad de Buenos Aires.

Sin la CGT, y con un amplio abanico discursivo que abarcó desde el apoyo al gobierno de Alberto Fernández al reclamo por la situación socioeconómica, organizaciones sociales se movilizaron por el centro porteño.

El acto conmemorativo fue convocado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la economía popular (UTEP), que nuclea a Somos-Barrios de Pie, el Movimiento Evita -cercanos al presidente Alberto Fernández- y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El escenario central, que estuvo situado en 9 de Julio y Avenida de Mayo, tuvo cinco oradores de los cuales se destacaron los discursos de Gildo Onorato, del Movimiento Evita; Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, y Esteban “Gringo” Castro, de la CCC.

Onorato, del Movimiento Evita, pidió que no distorsionen más el nombre del peronismo y agregó: “Si quieren hacer peronismo es con los trabajadores”.

También se refirió a la interna del Frente de Todos: “Es un pelea de palacio payasesca”.

Y terminó con un claro apoyo al presidente Fernández: “Defendemos las investiduras, no somos funcionales a debilitar al Gobierno”.

Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, se centró más en la pobreza -y la desigualdad económica- y apuntó contra el empresariado: “Los ricos se creen que son los dueños de la Argentina. Necesitamos que en la agenda pública se empiece a discutir tierra, techo y trabajo. Es fundamental que dejemos atrás la defensiva y empecemos a construir la unidad trabajadora”.

En mismo sentido, la secretaria adjunta y vocera nacional del Frente advirtió que “en Argentina se discute la pobreza, pero no la riqueza del 1% de la población y cómo se reparte la torta”, expresó.

El diputado nacional Juan Carlos Alderete, líder de la CCC, y en consonancia con Sánchez, le pidió al presidente Fernández medidas más duras contra el establishment: “Le pedimos a nuestro presidente que tome las medidas necesarias para frenar la inflación contra esos terratenientes y empresas monopólicas que se llevan nuestra riqueza”, sostuvo el dirigente.

Por su parte, la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales, referente de Barrios de Pie, tuvo un mensaje con tinte electoral al expresar: “Los movimientos sociales estamos de pie y no vamos a permitir que digan que en 2023 vamos a perder. No vamos a perder”.