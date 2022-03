Sin acuerdo se complica el frente cambiario y el empleo. Así lo advirtió el ministro de Economía Martín Guzmán ante las comisiones de Hacienda y Finanzas y de Presupuesto, al exponer sobre el entendimiento con el FMI. Afirmó además que no hay ninguna posible quita de derechos.

El ministro de Economía Martín Guzmán fue contundente, al alertar que “la Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos acordados en 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos”.

Al hablar este lunes ante el plenario de comisiones de la Cámara Baja, donde busca el dictamen para la aprobación del acuerdo con el FMI fue preciso.

Explicó que “si no lo podemos resolver, lo que se enfrentaría es una situación significativamente más difícil y dañina en el frente cambiario, inflación, empleo, actividad y todo el frente social”.

Puntualizó que “el país enfrenta un horizonte de 19 mil millones en vencimientos para el año 2022; 20 mil millones para el 2023, y la única forma de pagar es mediante un programa con el FMI”.

“Lo que se ha concretado es un perímetro de financiamiento equivalente a la deuda del programa stand by de 2018, de 44.500 millones de dólares: no se está agregando un solo dólar de deuda a lo tomado”, explicó.

Guzmán destacó el financiamiento que se incluyen en este acuerdo y las características de funcionamiento de estas condiciones.

El acuerdo establece que cada desembolso se comienza a pagar 4 años y medio después de producido, y se termina pagando 10 años después de producido el desembolso.

Asimismo, se programan 11 desembolsos a lo largo de este programa. El primero ocurre apenas el directorio apruebe el programa y cada desembolso se hace efectivo cuando se completa cada revisión, que son cada 3 meses”. Si sucede la aprobación del Congreso, el directorio del Fondo Monetario tratará recién la aprobación correspondiente.

Pedido empresario

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) pidió ayer al Congreso que apruebe el acuerdo con el FMI, ya que, en caso contrario, el país iría a un default “que agravaría la situación de todos”. En un comunicado, aseguró que “la posibilidad de ir a un default, agravaría en especial la de los más humildes”.

Apoyo de Juntos por el Cambio

El ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza aseguró ayer que Juntos por el Cambio va a apoyar en general el acuerdo con el FMI en el Congreso, pero advirtió que el programa asociado al entendimiento “es realmente malo”. El titular de la Cámara baja Sergio Massa se reunirá hoy con representantes de Juntos por el Cambio.