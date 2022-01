Silvina Escudero contó con qué famoso periodista estuvo a punto de casarse. La bailarina contó que no imaginaba su vida en el mundo del espectáculo, sino casada y con hijos y recordó que estuvo a punto de dar el “sí” con un famoso.

Silvina Escudero está desde hace cinco años en pareja con Federico, un comerciante de perfil bajo con quien aún no convive de tiempo completo. Sin embargo, desde muy chica su deseo fue casarse y tener hijos, incluso la bailarina y panelista de Los Mammones contó que a sus 21 años se había comprometido con un reconocido periodista y conductor.

“Mi vida no la imaginé así, no busqué la fama”, sorprendió en diálogo con Cortá por Lozano y recordó: “Yo cuando tenía 21 años me comprometí en una relación con Germán. Estuvimos muchos años juntos, estábamos por casarnos, viendo salones, viendo ya casa, todo. Estoy hablando de hace una millonada de años”. La hermana de Vanina, que por esos años estudiaba ciencias veterinarias, estaba haciendo referencia a Paoloski.

Dejando el pasado atrás le mandó un saludo a él y a su actual pareja y madre de sus tres hijos León, Beltrán y Mía, Sabrina Garciarena: “Un beso enorme, me los cruzo siempre porque somos vecinos”.

Luego, reiteró: “Yo no tenía proyectado una vida así (en el mundo del espectáculo): “Yo de chica siempre pensé en casarme, en tener una familia. Trabajo desde los 13 años como bailarina, y el baile me fue llevando por este camino, estoy orgullosa del camino transitado. Después de esa relación siempre me puse un parate. Siempre prioricé más mi carrera artística y laboral”.