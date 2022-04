Silvia Yafar, referente del turismo de SJ. El 1 de abril pasado fue elegida presidenta de Skål International, la red global más grande del mundo de profesionales del turismo.

Escribe: Omar Andrada

Silvia Yafar es sinónimo de turismo en la provincia. Tanto es así, que en ocasión de asumir al frente de Skål International, la mismísima ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, aseguró: “Silvia es una mujer importantísima para el turismo y la sociedad de San Juan. La conozco hace muchísimos años, ha sido una referente para mí y lo es”.

Luego reforzó esos dichos con frases tales como: “Ha sido una persona que ha construído siempre, empuja, genera. Es innovadora, porque permanentemente construye desde lo nuevo. Abre puertas y caminos. Donde no hay caminos ella está con un cuchillo, una cuchara, un palito”, graficó. “No tengo ninguna duda que aquí va a estar abriendo caminos como lo ha hecho siempre con el turismo”.

Y remató con un ejemplo que define a Silvia Yafar: “Acá (en San Juan), tenemos un producto emblema conocido a nivel mundial, que son las noches de luna llena en Ischigualasto. La que generó esto hace muchísimos años fue Silvia”, sentenció.

Silvia Yafar estuvo en el programa Diario 35 de Zonda TV y habló de su nuevo rol al frente de Skål International al que definió como “una agrupación de profesionales de turismo que tiene rango internacional y en Argentina ya hay 16 clubes. Hay grupos en más de 100 países y es una red mundial de empresarios del turismo que jerarquiza a San Juan”.

Ya desde su lugar de propietaria de Money Tours, una de las agencias de viajes más prestigiosas de la provincia, habló de la realidad del turismo del que destacó los importantes pasos que ha dado. Por eso destacó: “San Juan está siendo elegido como un destino emergente a nivel nacional porque cautiva al visitante que se va sorprendido por la calidez, amabilidad de su gente y porque es barato”.

Aseguró que “hay un redescubrimiento de San Juan como destino por los mismos sanjuaninos y una puesta en valor de otros no tan conocidos a nivel nacional como Calingasta, Iglesia y Jáchal y no solamente Ischigualasto o Valle Fértil. También se han elaborado productos turísticos acorde a la demanda”.

Auguró que “en turismo no hay techo”, y aconsejó que “hay que ser creativo y con el mismo recurso generar nuevos productos”.

En vísperas del próximo fin de semana largo añadió que la gente en la post pandemia tiene mucha necesidad de viajar, “necesita reencontrarse con sus afectos y Semana Santa se da como una época de reencuentro. Además históricamente San Juan, a nivel nacional, ha sido elegido como destino para éstas fechas”.

Agregó: “Por suerte no es solamente para ésta época, porque tenemos muy buena demanda de productos turísticos, se ha amesetado y hay altísima ocupación. Hemos trabajado muy bien todo enero, febrero, marzo y cuando no hay turismo de gente que viene a vacacionar, está el de turismo deportivo o por eventos, congresos y convenciones”.

Confió que “ayudó mucho el Previaje porque estamos recibiendo los pasajeros que compraron en agosto del año pasado y fue una muy buena herramienta que puso en marcha la hotelería, gastronomía, campañias de buses, aéreas, agencias de viajes, excursiones. El turismo es una actividad muy transversal que genera mucha actividad conexa, así que fue fantástico”, señaló.

Comentó que en la provincia hay más de 60 agencias de viajes y cada una tiene su nicho. Money Tours tiene tres unidades de negocios distintos: emisivo, receptivo y eventos.

Y como corolario dejó la siguiente frase: “hay una buena sintonía público – privado. El camino del turismo iniciado en San Juan como una actividad económica de primer orden ya está avanzado”.