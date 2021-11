Silvia Yafar: “la medida no hace más que crear malestar en el sector”

La empresaria del rubro turístico expresó su disconformidad con la medida adoptada por el gobierno nacional de prohibir la compra en cuotas de pasajes al exterior. “Es una decisión discriminatoria”, aseguró.

Crítica a la decisión del gobierno nacional de prohibir la compra en cuotas de pasajes al exterior, se mostró la empresaria turística sanjuanina, Silvia Yafar.

“Es una decisión repentina y discriminatoria porque solamente se aplica al sector del turismo, desconociendo cual es la naturaleza de la persona que viaja. Porque no solamente se viaja para vacacionar en el exterior y dejar los dólares afuera. Ese es un concepto fantasioso. La gente también viaja a estudiar, por trabajo, por enfermedad o a ver un familiar. Viaja por muchos motivos”, aseguró.

Con visibles muestras de descontento expresó que “nos están cortando la libertad de viajar, porque trabajamos para eso. Aparte hay una fantasía de pensar que si se prohíbe y limita las facilidades para viajar al exterior la gente va a viajar dentro del país. Eso es encerrarnos, es contra las libertades”, criticó.

Al profundizar más en el análisis argumentó que “tampoco los aviones pueden salir vacíos y volver llenos. En un tiempo corto, cuando a las compañías no les cierra la ecuación, se van del país y vamos a quedar aislados”, vaticinó.

Pero fue mucho más allá en el análisis y evaluó que “aparte esos miles de pasajeros que creen que van a venir a Argentina tienen un lío cambiario. Cualquier turista sabe que no puede pagar el dólar billete, pagara algo por los canales financieros legales, pero el que viene va a una cueva y los cambia porque sabe que le van a dar el doble de plata”.

Esgrimiendo las razones en la misma línea adujo que “nadie tiene la fantasía de pagar con el dólar billete para que quede en el circuito comercial. Lo cambia en el mercado negro”, fustigó.

Y cerró con la frase: “ésta medida no hace más que crear malestar en el sector y profundizar la crisis que estamos viviendo”, concluyó.

RECLAMAN LA DEROGACIÓN DE LA PROHIBICIÓN

Los Diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidieron ayer la derogación de la disposición del Banco Central que prohíbe la venta de pasajes al exterior en cuotas con tarjetas de crédito y lanzaron duras críticas al Gobierno nacional.

“La medida en cuestión implica una restricción de fondo al derecho que tienen las entidades emisoras de tarjetas de crédito a ejercer el comercio y el propio objeto que le da razón de ser al sistema de tarjetas de crédito, que es el de prestar un servicio financiero”, explican los legisladores de JxC en los fundamentos.

Los diputados Gustavo Menna, Mario Negri, Lorena Matzen, Martín Grande, Mariana Stilman, Julieta Marcolli, Gerardo Cipolini, Karina Banfi, Mónica Frade, Gustavo Hein, Dina Rezinovsky, Gabriela Lena, Alfredo Schiavoni, Ingrid Jetter y Luis Pastori, presentaron un proyecto de resolución para derogar la medida.

“Pero además en el actual contexto de deterioro económico que ha provocado el Gobierno, el sistema de compra en cuotas con tarjeta de crédito es la única alternativa con que cuentan quienes desean emprender un viaje al exterior por la razón que sea: turismo, trabajo, estudios, visita de familiares”, se quejaron.

En el texto, afirmaron que “con la restricción dispuesta por el Banco Central, en los hechos, se está prohibiendo que miles de argentinos pueden ejercer su derecho de salir del país, libertad ésta reconocida en forma expresa en el artículo 14 de la Constitución”.

“Está claro que el Banco Central de la República Argentina carece de atribuciones para restringir este tipo de derechos, ya que esa competencia le asiste en forma exclusiva al Congreso de la Nación”, indicaron finalmente.