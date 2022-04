Sigue la polémica por la inclusión de chicas trans

Hay dos jugadoras que lo vienen haciendo en el certamen local desde hace un par de años. Pero el conflicto surgió ahora porque una de ellas se sintió discriminada y lo hizo público. “Hemos pedido asesoramiento y directivas a la AFA. En base a lo que respondan se hará la Asamblea para incorporar la normativa”, dice Daniel Peña, responsable de esta rama de LSF en SJ.

La polémica está instalada. Si bien ya se hablaba del tema, eran voces que sonaban por lo bajo. Ahora, con las declaraciones públicas de una chica trans, que aduce sentirse discriminada, desde el ente rector del fútbol femenino local quieren salir a poner claridad en el tema.

El conflicto comenzó el fin de semana anterior, en el partido del fútbol 11 femenino del torneo local (regido por Liga Sanjuanina), entre Colón y San Justo, disputado en cancha del Merengue. Allí, expulsan a la jugadora de la visita Sofía Medina.

Según denuncia, luego de ser agredida por una jugadora del Merengue, el árbitro la habría echado por ser hombre.

“Me cometió una falta y le dije a ella que es falta y me dijo: ‘Sos un hombre’; por lo que le digo al árbitro que me estaba discriminando y el árbitro me contesta: ‘Y si sos un hombre’ y me expulsa”, declara Sofía.

Ahí comienza todo. Ante esto, Zonda Diario habló con Daniel Peña, responsable del departamento de Fútbol Femenino de la Liga Sanjuanina. El dirigente dijo que “hemos enviado un fax a la AFA para que nos envíe los puntos sobre cómo actuar en estas situaciones. En base a eso, haremos la Asamblea para incorporar los requisitos a la reglamentación. Es un tema delicado, y nuevo en muchos aspectos. En AFA y el fútbol mundial se hace dosaje de testosterona. En el fútbol, a las mujeres trans se les permite hasta 10 nanomoles por litro de sangre”, aclara el dirigente.

Está claro que lo que esperan las autoridades que rigen el fútbol femenino en San Juan, es el respaldo de AFA para su aplicación en la provincia. Concretamente, la respuesta puede llegar el lunes. El martes sería la Asamblea y ahí quedaría reglamentada la incorporación de la exigencia del análisis.

“Esto saca a la luz el pensamiento retrógrado y discriminatorio que tienen para nuestra comunidad. HICIMOS las denuncias en el INADI, por lo que la LSF será notificada. Es un hecho de violencia y de transgresión de la ley”, Verónica Araya, de la Asociación de TravestiS, TransgÉneros y Transexual de Argentina.

INADI:

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo lanzó un comunicado para apoyar a las futbolistas que ejercen esta actividad. “Invitamos a los entes que regulan el ejercicio del deporte, deportistas, espectadores, comunicadores y público en general a que se garantice el cumplimiento de la legislación vigente con un espíritu de respeto, inclusión y dignidad hacia las personas travestis, transexuales y transgénero” expresa el mismo.

MARA GÓMEZ, LA PRIMERA EN ARGENTINA

En nuestro país, Mara Gómez es la primera jugadora trans en jugar en Primera División del fútbol femenino. Recibió la autorización de AFA en diciembre de 2020 y firmó para Villa San Carlos. Debe someterse a pruebas de testosterona, donde existe una limitación que no puede superarse. Futbolistas Agremiados facilita el centro de salud para que le realicen los análisis.